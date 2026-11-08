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लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में क्या है अंतर? यहां दूर करें कंफ्यूजन

Sun, 08 Nov 2026 02:20 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 08 Nov 2026 02:20 PM IST
सार

  • Term Plan vs Life Insurance Comparison: जब भी लोग अपने जीवन से जुड़ा इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो उनके मन में एक बड़ा सवाल आता है कि लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में क्या अंतर है।
  • आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, और आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए।

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सामान्य जीवन बीमा योजना - फोटो : AI

Difference Between Life and Term Insurance: आज के समय में अपने परिवार के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए बीमा यानी इंश्योरेंस कराना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन जब बात सही पॉलिसी चुनने की आती है, तो बहुत से आम लोग 'लाइफ इंश्योरेंस' और 'टर्म इंश्योरेंस' के नाम पर अक्सर काफी भ्रमित हो जाते हैं।



कई लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं, जबकि वास्तविकता में इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। सही जानकारी न होने के कारण लोग अक्सर गलत पॉलिसी चुन लेते हैं। अगर आप भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आपके परिवार के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है, तो आइए बहुत ही सरल भाषा में दोनों के बीच का मुख्य अंतर समझते हैं।
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लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? - फोटो : Adobe Stock

लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है?

  • लाइफ इंश्योरेंस यानी साधारण जीवन बीमा एक ऐसी लंबी अवधि की वित्तीय योजना है, जिसमें सुरक्षा के साथ-साथ बचत का विकल्प भी मिलता है।
  • इस पॉलिसी के तहत बीमाधारक की निश्चित अवधि पूरी होने पर यानी मेच्योरिटी पर एकमुश्त मुनाफा और रिटर्न मिलता है, जिससे भविष्य के बड़े खर्चों को आसानी से पूरा किया जा सके।
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टर्म इंश्योरेंस क्या है - फोटो : AdobeStock

टर्म इंश्योरेंस क्या है?

  • टर्म इंश्योरेंस पूरी तरह से सुरक्षा प्लान होता है, जो सिर्फ आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है।
  • इसमें बहुत ही कम और किफायती प्रीमियम पर करोड़ों रुपये का बड़ा बीमा कवर मिल जाता है, लेकिन इसमें पॉलिसी पूरी होने पर मेच्योरिटी का कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है।
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दोनों में मुख्य अंतर? - फोटो : AdobeStock

दोनों में मुख्य अंतर?

  • साधारण लाइफ इंश्योरेंस में बचत और बीमा दोनों का मेल होता है जिसके कारण प्रीमियम थोड़ा महंगा होता है और इंश्योरेंस में मिलने वाला पैसा भी टर्म इंश्योरेंस की तुलना में बहुत कम होता है।
  • इसके विपरीत, टर्म इंश्योरेंस में निवेश या बचत का कोई प्रावधान नहीं होता और इसमें केवल बीमाधारक की असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में ही उसके परिवार को पूरी वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाती है।
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कौन सा प्लान है बेहतर? - फोटो : AdobeStock
कौन सा इंश्योरेंस है बेहतर?
  • अगर आप कम से कम खर्चे में अपने परिवार के भविष्य के लिए सबसे बड़ा वित्तीय सुरक्षा कवच तैयार करना चाहते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस आज के समय में सबसे सस्ता और शानदार विकल्प माना जाता है।
  • यह कम उम्र में शुरू करने पर बेहद किफायती साबित होता है और आपके न रहने पर परिवार को मजबूत सहारा देता है।
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