लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में क्या है अंतर? यहां दूर करें कंफ्यूजन

Difference Between Life and Term Insurance: आज के समय में अपने परिवार के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए बीमा यानी इंश्योरेंस कराना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन जब बात सही पॉलिसी चुनने की आती है, तो बहुत से आम लोग 'लाइफ इंश्योरेंस' और 'टर्म इंश्योरेंस' के नाम पर अक्सर काफी भ्रमित हो जाते हैं।





कई लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं, जबकि वास्तविकता में इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। सही जानकारी न होने के कारण लोग अक्सर गलत पॉलिसी चुन लेते हैं। अगर आप भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आपके परिवार के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है, तो आइए बहुत ही सरल भाषा में दोनों के बीच का मुख्य अंतर समझते हैं।