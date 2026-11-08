दिवाली पर प्रदूषण के बीच साफ हवा पाने के लिए क्या करें? अपना सकते हैं ये चार उपाय

Keep Indoor Air Clean: आज देशभर में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। त्योहार के जश्न और आतिशबाजी के बीच चारों तरफ जहरीला धुआं और भारी प्रदूषण फैल जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस समय देश के कई बड़े शहरों में तो AQI लगभग 800 से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में घर के अंदर की हवा को साफ रखना और अपने परिवार को सुरक्षित बचाना हम सबकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है।





बाहर की प्रदूषित हवा लगातार हमारे घरों के अंदर तक पहुंचती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी कई गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। अगर आप भी इस त्योहार के मौसम में प्रदूषण के इस बुरे असर से बचना चाहते हैं और अपने घर का वातावरण एकदम शुद्ध रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान और असरदार घरेलू उपायों को अपनाकर आप आसानी से साफ हवा का आनंद ले सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि आप बिना एयर प्यूरिफायर के कैसे घर के हवा को साफ रख सकते हैं।