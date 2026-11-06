दिवाली 2026: दुकान पर पटाखे खरीदते वक्त कैसे करें असली ग्रीन क्रैकर्स की जांच? ये आसान तरीके बचाएंगे आपको

How to Identify Original Green Crackers: भारत में जब भी दीपावली या अन्य बड़े त्योहारों का जश्न शुरू होता है, तो आतिशबाजी करना हमारी संस्कृति और उमंग का एक अहम हिस्सा माना जाता है। मगर इन दिनों बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने ज्यादातर बड़े शहरों में पर्यावरण-अनुकूल यानी ग्रीन क्रैकर्स बेचने और जलाने के सख्त निर्देश दिए हैं।





बाजार में दुकान पर खरीदारी करते समय कई बार आम लोगों को यह समझ नहीं आता कि दुकानदार द्वारा दिए जा रहे पटाखे वास्तव में ग्रीन हैं या फिर साधारण और प्रतिबंधित पटाखे हैं। अक्सर ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जहां कुछ दुकानदार साधारण पटाखों को ग्रीन पटाखे के नाम पर बेच देते हैं, ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर वो ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करेंगे। यदि आप भी इस त्योहारी सीजन में प्रदूषण से बचने और नियमों का पालन करने के लिए सही पटाखे खरीदना चाहते हैं, तो कुछ आसान तरीकों से इनकी असलियत तुरंत परख सकते हैं।