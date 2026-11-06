दिवाली 2026: दुकान पर पटाखे खरीदते वक्त कैसे करें असली ग्रीन क्रैकर्स की जांच? ये आसान तरीके बचाएंगे आपको

How to Identify Original Green Crackers: भारत में जब भी दीपावली या अन्य बड़े त्योहारों का जश्न शुरू होता है, तो आतिशबाजी करना हमारी संस्कृति और उमंग का एक अहम हिस्सा माना जाता है। मगर इन दिनों बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने ज्यादातर बड़े शहरों में पर्यावरण-अनुकूल यानी ग्रीन क्रैकर्स बेचने और जलाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
बाजार में दुकान पर खरीदारी करते समय कई बार आम लोगों को यह समझ नहीं आता कि दुकानदार द्वारा दिए जा रहे पटाखे वास्तव में ग्रीन हैं या फिर साधारण और प्रतिबंधित पटाखे हैं। अक्सर ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जहां कुछ दुकानदार साधारण पटाखों को ग्रीन पटाखे के नाम पर बेच देते हैं, ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर वो ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करेंगे। यदि आप भी इस त्योहारी सीजन में प्रदूषण से बचने और नियमों का पालन करने के लिए सही पटाखे खरीदना चाहते हैं, तो कुछ आसान तरीकों से इनकी असलियत तुरंत परख सकते हैं।
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'नीरी' का लोगो कैसे जांचें?
- फोटो : AI
'नीरी' का लोगो कैसे जांचें?
- बाजार में पटाखे खरीदते समय असली ग्रीन क्रैकर की पहचान करने के लिए सबसे पहले उसके पैकेट या डिब्बे को ध्यान से देखें।
- प्रमाणित ग्रीन पटाखों के डिब्बे पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा नीरी (CSIR-NEERI) का आधिकारिक लोगो साफ छपा होता है।
- यह लोगो इस बात की गारंटी देता है कि पटाखा पर्यावरण के तय मानकों के अनुसार ही बना है।
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ग्रीन क्रैकर्स की पहचान कैसे करें
- फोटो : AI
क्यूआर कोड से जांच?
- आजकल बाजार में मिलने वाले असली ग्रीन पटाखों की पैकेजिंग पर एक विशेष सुरक्षा क्यूआर कोड दिया जाता है।
- आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे या किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर एप से इसे तुरंत स्कैन कर सकते हैं।
- स्कैन करते ही आपको निर्माता कंपनी, पटाखे के प्रकार और उसकी वैज्ञानिक स्वीकृति से जुड़ी पूरी असली जानकारी अपने फोन की स्क्रीन पर मिल जाएगी।
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ग्रीन क्रैकर्स की पहचान कैसे करें
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लाइसेंस और अधिकृत विक्रेता?
- नकली या प्रतिबंधित पटाखों की खरीदारी से बचने के लिए हमेशा सिर्फ सरकार द्वारा अधिकृत और वैध लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों से ही खरीदारी करें।
- ऐसे विक्रेता सिर्फ पंजीकृत कंपनियों से ही पटाखे लेते हैं और प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स ही बेचते हैं।
- इससे आपके पैसे भी सुरक्षित रहते हैं और आप बिना किसी कानूनी पचड़े के सुरक्षित और नियम अनुसार आतिशबाजी कर सकते हैं।
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ग्रीन क्रैकर्स की पहचान कैसे करें
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पैकेजिंग पर क्या देखें?
- खरीददारी के दौरान डिब्बे की पैकेजिंग पर लिखे विवरण को ध्यान से पढ़ें।
- असली ग्रीन पटाखों के पैकेट पर उसके निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की गई रासायनिक सामग्री, बारकोड और उत्सर्जन घटाने संबंधी मानक साफ अक्षरों में दर्ज होते हैं।
- जिस पैकेट पर ये जानकारियां गायब हों या छपाई बहुत धुंधली हो, उसे नकली समझकर खरीदने से पूरी तरह बचें।