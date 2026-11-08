दिवाली 2026: पटाखों से बाइक या कार में आग लगने पर क्या इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं? यहां जानें

Vehicle Insurance Claim Cracker Fire: दीपावली के जश्न और आतिशबाजी के दौरान अक्सर लोग अपने घरों के बाहर या सड़कों के किनारे अपनी बाइक और कार पार्क कर देते हैं। इस दौरान बच्चों या हुड़दंगियों द्वारा छोड़े जाने वाले पटाखों की चिंगारी से कई बार खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग जाती है, जिससे वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो जाते हैं।





ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद वाहन मालिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या इस नुकसान की भरपाई के लिए मोटर इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है या नहीं। अगर आपके पास भी वाहन है, तो इसके सही नियमों की जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।