Atal Pension Yojana: क्या आप भी चाहते हैं कि आपको बुढ़ापे में नियमित आमदनी मिलती रहे और आपको आर्थिक रूप से दिक्कतें न हो? तो इसके लिए आपको आज से ही किसी योजना में निवेश करना जरूरी हो जाता है। जैसे- आप चाहें तो केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।





मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और आप चाहें तो आप भी इस स्कीम से जुड़कर हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन अटल पेंशन योजना से जुड़ सकता है और कौन नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...