ATM Cash Withdrawal Rule: कई बार ऐसा होता है कि आप घर से बाहर निकलते हैं और अचानक कैश की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में पता चलता है कि डेबिट कार्ड घर पर ही छूट गया है। पहले ऐसी स्थिति में लोगों को काफी परेशानी होती थी। पर अब डिजिटल बैंकिंग ने इस समस्या का आसान समाधान दे दिया है।





दरअसल, आप चाहें तो बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन और यूपीआई एप की जरूरत होगी। तो चलिए जानते हैं आप कैसे एटीएम से बिना डेबिट कार्ड के कैश निकाल सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...