Electricity Bill: गर्मी हो या सर्दी, बिजली का बिल हर घर के बजट का अहम हिस्सा होता है। कई बार घर में बिजली की खपत पहले जितनी ही रहती है, लेकिन बिल अचानक बढ़कर आ जाता है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल हुई है या फिर बिल बनाने में कोई गलती हुई है।





कई बार मीटर रीडिंग गलत दर्ज होने, पुराने बकाया जुड़ने या बिजली की खपत बढ़ने से बिल ज्यादा दिखाई दे सकता है। इसलिए बिल को देखकर तुरंत परेशान होने के बजाय उसकी जांच करना जरूरी है। आप घर बैठे कुछ आसान तरीकों से पता लगा सकते हैं कि आपका बिजली बिल सही है या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...