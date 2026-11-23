Gold Selling Tips: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच कई लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचने का मन बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बाजार में सोने का जो भाव चल रहा है, जरूरी नहीं कि पुराना सोना बेचने पर आपको उतनी ही रकम मिले।
दरअसल, पुरानी ज्वेलरी की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है। इसमें सोने की शुद्धता, वास्तविक वजन और सुनार की ओर से की जाने वाली कटौती शामिल है। ऐसे में अगर आप भी अपने गहने बेचने जा रहे हैं, तो कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं सोना बेचते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
सोना बेचते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : amarujala.com
सोने की शुद्धता कैसे चेक करें?
- पुराना सोना बेचते समय सबसे पहले उसकी शुद्धता जांचना जरूरी है
- कई बार गहनों पर 22 कैरेट लिखा होता है, लेकिन गहने बनाने, जोड़ लगाने या मिलावट के कारण सोने की असल शुद्धता अलग हो सकती है
- इसलिए जब भी सोना खरीदें तो सुनार को बोलें कि सोने की शुद्धता चेक करवाएं
- आप हॉलमार्क और HUID नंबर के जरिए बीआईएस केयर एप से भी सोने को चेक कर सकते है
3 of 5
सोना बेचते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AdobeStock
वजन में होने वाली गड़बड़ी से बचें
- सोने की कीमत तय करते समय गहने का कुल वजन ही मायने नहीं रखता
- उसमें मौजूद असली सोने का वजन देखा जाता है
- उदाहरण के तौर पर अगर आपने कोई सोने की चेन ली हैं, तो चेन का कुल वजन 20 ग्राम है और उसमें 2 ग्राम पत्थर या दूसरे गैर-सोने वाले हिस्से लगे हैं, तो कीमत 18 ग्राम सोने के आधार पर तय हो सकती है
- इसलिए सुनार से कुल वजन और शुद्ध सोने का वजन अलग-अलग पूछें
4 of 5
सोना बेचते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : Freepik
पहली दुकान पर ही न बेच दें अपना सोना
- पुरानी ज्वेलरी बेचते समय जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है
- हर ज्वेलर पुराने सोने की एक जैसी कीमत नहीं देता
- इसलिए कम से कम दो या तीन ज्वेलर्स से अपने गहनों की कीमत पता करें
- जहां पुराने सोने के सही रेट मिले, वहां सोना बेचें
5 of 5
सोना बेचते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AdobeStock
सोने पर होने वाली कटौती के बारे में जानें
- कुछ ज्वेलर्स पुराने गहने खरीदते समय पिघलाने, रिफाइनिंग या अन्य खर्चों के नाम पर रकम काट सकते हैं
- हर कटौती गलत नहीं होती, लेकिन उसका कारण आपको पता होना चाहिए
- सुनार से पूछें कि किस चीज के लिए कितने पैसे काटे जा रहे हैं
- एक बार में ही कीमत तय कर लें ताकि सुनार बार-बार किसी अन्य चीजों के नाम पर पैसे कम न करे