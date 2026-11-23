UPI Payment: आज के समय में यूपीआई से पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है। चाहे किसी दुकान पर भुगतान करना हो या किसी दोस्त को पैसे भेजने हों, कुछ सेकंड में ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है, लेकिन यही जल्दबाजी कई बार परेशानी का कारण बन सकती है। कई बार लोग गलत यूपीआई आईडी चुन लेते हैं या मोबाइल नंबर में गलती कर बैठते हैं।





ऐसे में पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पहुंच जाता है। सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि अब उस रकम को वापस कैसे पाया जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने के बजाय तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। तो चलिए जानते हैं यूपीआई से गलत खाते में पैसे जाने पर क्या करें। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...