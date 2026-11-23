Why Bill Comes Despite Low Power Usage?: हर महीने बिजली का बिल आने पर कई उपभोक्ता यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने बहुत कम यूनिट बिजली खर्च की या घर बंद रहा, फिर भी बिल में एक तय रकम जुड़ी हुई है। इस रकम का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड चार्ज का होता है, जिसे लेकर लोगों में अक्सर भ्रम रहता है।
आसान शब्दों में फिक्स्ड चार्ज वह तय शुल्क है जो आपके बिजली कनेक्शन की स्वीकृत क्षमता या लोड के आधार पर हर महीने लगता है, चाहे आपने बिजली कम खर्च की हो या ज्यादा। बिजली कंपनियां खंभों, तारों, ट्रांसफार्मर और सप्लाई लाइन को चौबीसों घंटे चालू रखने के रखरखाव के लिए यह शुल्क लेती हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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फिक्स्ड चार्ज कैसे तय होता?
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फिक्स्ड चार्ज कैसे तय होता?
- यह शुल्क मुख्य रूप से आपके कनेक्शन के स्वीकृत लोड (किलोवाट में), उपभोक्ता श्रेणी और राज्य नियामक आयोग की दरों के आधार पर तय होता है।
- लोड जितना ज्यादा होगा, मासिक फिक्स्ड चार्ज भी उसी हिसाब से बढ़ सकता है।
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कम खपत पर बिल क्यों?
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कम खपत पर बिल क्यों?
- अगर आप महीने भर में कम यूनिट बिजली खर्च करते हैं, तब भी कनेक्शन चालू रखने और सप्लाई नेटवर्क की उपलब्धता के कारण फिक्स्ड चार्ज जुड़ता है।
- इसके साथ मीटर रेंट, टैक्स या अन्य तय शुल्क भी शामिल हो सकते हैं।
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क्या लोड कम करा सकते?
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क्या लोड कम करा सकते?
- अगर आपके घर का स्वीकृत लोड जरूरत से ज्यादा है, तो आप बिजली विभाग में आवेदन करके लोड कम करवाने की प्रक्रिया जांच सकते हैं।
- सही लोड रखने से अनावश्यक रूप से ज्यादा फिक्स्ड चार्ज देने से बचा जा सकता है।
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बिल देखते समय क्या जांचें
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बिल देखते समय क्या जांचें?
- हर महीने बिल आते ही स्वीकृत लोड, खपत की यूनिट, फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज का विवरण ध्यान से देखें।
- किसी गड़बड़ी या बदलाव के लिए आधिकारिक बिल पोर्टल या कस्टमर केयर से संपर्क करें।