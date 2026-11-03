दीवाली से पहले घर की सफाई में सबसे पहले क्या फेंकें? जानें किन चीजों को संभालकर रखना बेकार

Decluttering Old Items Before Diwali: दीवाली का पावन त्योहार आते ही हर घर में साफ-सफाई का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साफ-सुथरे घर में ही मां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन कई बार हम वर्षों पुराना ऐसा सामान भी संभालकर घर में रखते हैं जिनका इस्तेमाल कभी नहीं होता और वे सिर्फ फालतू का कबाड़ बनकर जगह घेरते रहते हैं।
दीवाली की सही और प्रभावी सफाई वही है जिसमें घर से गैर-जरूरी और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली पुरानी चीजों को बाहर निकाला जाए। ऐसा करने से न सिर्फ घर खुला-खुला और सुंदर नजर आता है, बल्कि सकारात्मकता भी बढ़ती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि दीवाली की सफाई में आपको सबसे पहले किन चीजों को घर से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए।
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पुराने और फटे कपड़े?
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पुराने और फटे कपड़े?
- अलमारी में वर्षों से पड़े फटे-पुराने, घिसे हुए या आकार में छोटे हो चुके कपड़ों को बिना किसी संकोच के तुरंत हटा देना चाहिए।
- इस प्रकार के अप्रयुक्त वस्त्र न सिर्फ घर की अलमारियों में अनावश्यक रूप से भारी जगह घेरते हैं, बल्कि घर की कुल सजावट और सकारात्मक ऊर्जा को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं।
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टूटे-फूटे बर्तन और कांच?
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टूटे-फूटे बर्तन और कांच?
- घर की रसोई या ड्राइंग रूम में रखे चटके हुए कांच के बर्तन, टूटे हुए क्रॉकरी आइटम्स या अन्य टूटे-फूटे सामान को घर में रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार बेहद अशुभ माना जाता है।
- इस प्रकार की टूटी-फूटी और बेकार की वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जिन्हें तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए।
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एक्सपायरी दवाइयां और कॉस्मेटिक्स?
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एक्सपायरी दवाइयां और कॉस्मेटिक्स?
- घर के फर्स्ट एड बॉक्स, किचन या ड्रेसिंग टेबल की ड्रावर्स में लंबे समय से रखी एक्सपायरी दवाइयां और पुराना मेकअप का सामान स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।
- एक्सपायरी हो चुके कॉस्मेटिक्स और दवाइयों का इस्तेमाल करने से गंभीर बीमारियां या त्वचा संबंधी संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा रहता है।
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कचरा और बेकार कागजात का क्या करें?
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कचरा और बेकार कागजात का क्या करें?
- घर के किसी कोने या स्टडी टेबल पर वर्षों पुराने बिजली के बिल, पुरानी रसीदें, बैंक स्टेटमेंट और बेकार के कागजातों का ढेर लगाकर रखने से केवल गंदगी फैलती है।
- इन सभी गैर-जरूरी और पुराने दस्तावेजों की समय पर छंटाई करके उन्हें कबाड़ में फेंक देना चाहिए ताकि घर पूरी तरह व्यवस्थित दिखे।