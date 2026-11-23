Delhi Metro: शहरों में मेट्रो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। कम समय में सफर पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर में तो इसकी जरूरत साफ झलकती हैं, लेकिन कई बार सफर के दौरान यात्रियों के बीच सीट, धक्का लगने या किसी दूसरी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है।





कुछ मामलों में यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि नौबत हाथापाई और मारपीट तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में वहां मौजूद दूसरे यात्रियों को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं, तो कुछ डर के कारण चुपचाप खड़े रहते हैं। तो चलिए जानते हैं मेट्रो में लड़ाई-झगड़ा होने पर क्या करें। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...