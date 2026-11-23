PM Kisan 25th Installment: देश के करोड़ों किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालभर में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम एक साथ नहीं, बल्कि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।





अब किसानों के मन में सवाल है कि क्या उन्हें 25वीं किस्त का लाभ मिलेगा? दरअसल, योजना से जुड़े होने भर से अगली किस्त मिलने की गारंटी नहीं होती। इसके लिए सरकार की ओर से तय पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। अगर आपके दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी है या जरूरी प्रक्रिया अधूरी है, तो आपकी किस्त अटक सकती है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...