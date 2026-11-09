क्या है सिम स्वैपिंग फ्रॉड? बिना फोन चोरी हुए कैसे बैंक खाता खाली कर रहे हैं साइबर ठग

What is SIM Swapping Fraud: आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ट्रांजैक्शन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधियों के नए और खतरनाक तरीके भी सामने आ रहे हैं। इनमें से 'सिम स्वैपिंग फ्रॉड' एक ऐसा शातिर तरीका है जिसमें ठगों को आपका फोन चुराने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वे आपके बैंक खाते को पलभर में खाली कर देते हैं।
इस धोखेधड़ी में शातिर अपराधी आपकी फर्जी जानकारी देकर आपके मोबाइल नंबर का नया सिम कार्ड निकलवा लेते हैं, जिससे आपका पुराना सिम बंद हो जाता है। जैसे ही आपके फोन का नेटवर्क गायब होता है, ठग आपके बैंक खातों के ओटीपी हासिल करके सारे पैसे उड़ा लेते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि यह फ्रॉड कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
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कैसे काम करता है यह फ्रॉड?
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कैसे काम करता है यह फ्रॉड?
- साइबर ठग सबसे पहले आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, फोन नंबर और आधार की जानकारी किसी तरह हासिल कर लेते हैं।
- इसके बाद वे मोबाइल ऑपरेटर कंपनी को झांसा देकर आपके नंबर का नया सिम कार्ड एक्टिवेट करवा लेते हैं।
- जैसे ही आपका पुराना सिम नेटवर्क खो देता है, ठग आपके बैंक खातों के ओटीपी का इस्तेमाल करके पूरा पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं।
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अचानक नेटवर्क जाने पर क्या करें?
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अचानक नेटवर्क जाने पर क्या करें?
- अगर आपके फोन का नेटवर्क अचानक पूरी तरह से गायब हो जाए और काफी देर तक वापस न आए, तो इसे बिल्कुल भी सामान्य न समझें।
- यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके नंबर पर सिम स्वैपिंग की कोशिश हो रही है।
- ऐसी स्थिति में तुरंत अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करके अपना नंबर ब्लॉक करवाएं।
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अपनी निजी जानकारी कैसे बचाएं?
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अपनी निजी जानकारी कैसे बचाएं?
- इस खतरनाक फ्रॉड से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल जानकारी, आधार नंबर या सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यक्तिगत बातें शेयर करने से बचें।
- अपने मोबाइल नंबर से जुड़े सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट पर हमेशा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रखें, ताकि कोई भी आसानी से आपके डिजिटल अकाउंट्स तक पहुंच न सके।
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ठगी होने पर तुरंत क्या करें?
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ठगी होने पर तुरंत क्या करें?
- अगर दुर्भाग्य से आपके साथ सिम स्वैप फ्रॉड हो जाता है और बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं, तो घबराएं नहीं।
- तुरंत अपने बैंक को कॉल करके खाता और कार्ड ब्लॉक करवाएं।
- इसके बाद तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करें, ताकि समय रहते आपके पैसों को सुरक्षित वापस लाया जा सके।