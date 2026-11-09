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क्या है सिम स्वैपिंग फ्रॉड? बिना फोन चोरी हुए कैसे बैंक खाता खाली कर रहे हैं साइबर ठग

Mon, 09 Nov 2026 05:10 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 09 Nov 2026 05:10 PM IST
सार

  • Sim Swap Bank Account Scam: सिम स्वैपिंग में ठग बिना फोन चुराए आपके नंबर का नया सिम निकलवा लेते हैं और बैंक खाता खाली कर देते हैं।
  • अचानक फोन का नेटवर्क लंबे समय तक गायब होना इस फ्रॉड का सबसे बड़ा और पहला संकेत होता है।

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What Is SIM Swapping Fraud? How Cyber Criminals Are Emptying Bank Accounts Without Stealing Phones
सिम स्वैपिंग फ्रॉड क्या है? - फोटो : AI

What is SIM Swapping Fraud: आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ट्रांजैक्शन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधियों के नए और खतरनाक तरीके भी सामने आ रहे हैं। इनमें से 'सिम स्वैपिंग फ्रॉड' एक ऐसा शातिर तरीका है जिसमें ठगों को आपका फोन चुराने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वे आपके बैंक खाते को पलभर में खाली कर देते हैं।



इस धोखेधड़ी में शातिर अपराधी आपकी फर्जी जानकारी देकर आपके मोबाइल नंबर का नया सिम कार्ड निकलवा लेते हैं, जिससे आपका पुराना सिम बंद हो जाता है। जैसे ही आपके फोन का नेटवर्क गायब होता है, ठग आपके बैंक खातों के ओटीपी हासिल करके सारे पैसे उड़ा लेते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि यह फ्रॉड कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
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What Is SIM Swapping Fraud? How Cyber Criminals Are Emptying Bank Accounts Without Stealing Phones
कैसे काम करता है यह फ्रॉड? - फोटो : Adobe Stock

कैसे काम करता है यह फ्रॉड?

  • साइबर ठग सबसे पहले आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, फोन नंबर और आधार की जानकारी किसी तरह हासिल कर लेते हैं।
  • इसके बाद वे मोबाइल ऑपरेटर कंपनी को झांसा देकर आपके नंबर का नया सिम कार्ड एक्टिवेट करवा लेते हैं।
  • जैसे ही आपका पुराना सिम नेटवर्क खो देता है, ठग आपके बैंक खातों के ओटीपी का इस्तेमाल करके पूरा पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं।
What Is SIM Swapping Fraud? How Cyber Criminals Are Emptying Bank Accounts Without Stealing Phones
अचानक नेटवर्क जाने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

अचानक नेटवर्क जाने पर क्या करें?

  • अगर आपके फोन का नेटवर्क अचानक पूरी तरह से गायब हो जाए और काफी देर तक वापस न आए, तो इसे बिल्कुल भी सामान्य न समझें।
  • यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके नंबर पर सिम स्वैपिंग की कोशिश हो रही है।
  • ऐसी स्थिति में तुरंत अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करके अपना नंबर ब्लॉक करवाएं।
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What Is SIM Swapping Fraud? How Cyber Criminals Are Emptying Bank Accounts Without Stealing Phones
अपनी निजी जानकारी कैसे बचाएं? - फोटो : Adobe Stock

अपनी निजी जानकारी कैसे बचाएं?

  • इस खतरनाक फ्रॉड से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल जानकारी, आधार नंबर या सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यक्तिगत बातें शेयर करने से बचें।
  • अपने मोबाइल नंबर से जुड़े सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट पर हमेशा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रखें, ताकि कोई भी आसानी से आपके डिजिटल अकाउंट्स तक पहुंच न सके।
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ठगी होने पर तुरंत क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

ठगी होने पर तुरंत क्या करें?

  • अगर दुर्भाग्य से आपके साथ सिम स्वैप फ्रॉड हो जाता है और बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं, तो घबराएं नहीं।
  • तुरंत अपने बैंक को कॉल करके खाता और कार्ड ब्लॉक करवाएं।
  • इसके बाद तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करें, ताकि समय रहते आपके पैसों को सुरक्षित वापस लाया जा सके।
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