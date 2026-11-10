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ध्यान दें: गोवर्धन पूजा के दिन आज आपके शहर में बैंकों की छुट्टी है या नहीं? यहां जानें आज बैंक बंद हैं या खुले

Tue, 10 Nov 2026 07:47 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 10 Nov 2026 07:47 AM IST
सार

  • Govardhan Puja 2026 Bank Holiday: गोवर्धन पूजा 2026 दिवाली के चौथे दिन का उत्सव है
  • ऐसे में अगर आप आज 10 नवंबर यानी गोवर्धन पूजा के दिन बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले चेक कर लें कि कहीं आज बैंकों की छुट्टी तो नहीं है

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Are banks open or closed on 10 November 2026 the day of Govardhan Puja bank aaj khule hain ya band hain
बैंक आज खुले हैं क्या? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Holiday: गोवर्धन पूजा दिवाली के पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का चौथा दिन होता है। इस दिन गाय के गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव हर वर्ष बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाता है।



वहीं, इस बार गोवर्धन पूजा आज यानी 10 नवंबर को मनाई जा रही है। ऐसे में आप अगर आज के दिन बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं आज बैंक बंद तो नहीं हैं। चलिए जानते हैं आज गोवर्धन पूजा के दिन कहां बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...
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Are banks open or closed on 10 November 2026 the day of Govardhan Puja bank aaj khule hain ya band hain
बैंक आज खुले हैं क्या? - फोटो : Adobe Stock

क्या आज बैंक खुले हैं?

  • आज पूरे देश में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है
  • इसलिए आज कई जगहों पर बैंक बंद हैं
  • जबकि, कई शहरों में बैंकों की छुट्टी नहीं हैं
Are banks open or closed on 10 November 2026 the day of Govardhan Puja bank aaj khule hain ya band hain
बैंक आज खुले हैं क्या? - फोटो : Adobe Stock

10 नवंबर को कहां बैंक बंद हैं?

  • 10 नवंबर को दिवाली (बली प्रतिपदा), गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के अवसर पर कुछ राज्यों में बैंक बंद हैं
  • गुजरात के अहमदाबाद, महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर और बेलापुर, इसके अलावा कर्नाटक के बेंगलुरू में बैंक बंद रहेंगे
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बैंक आज खुले हैं क्या? - फोटो : Adobe Stock

किन-किन शहरों में 10 नवंबर को बैंक खुले हैं?

  • आज कई शहरों में बैंक खुले भी हैं
  • त्रिपुरा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसी अन्य जगहों पर बैंक खुले हैं
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बैंक आज खुले हैं क्या? - फोटो : AI Generated

यूपीआई-एटीएम चलते रहेंगे?

  • हां, यूपीआई सेवाएं और एटीएम रोजाना की तरह चलते रहेंगे
  • बैंकों की छुट्टियों का इन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है
अगली फोटो गैलरी देखें
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