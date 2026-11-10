ध्यान दें: गोवर्धन पूजा के दिन आज आपके शहर में बैंकों की छुट्टी है या नहीं? यहां जानें आज बैंक बंद हैं या खुले

Today Bank Holiday: गोवर्धन पूजा दिवाली के पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का चौथा दिन होता है। इस दिन गाय के गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव हर वर्ष बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाता है।
वहीं, इस बार गोवर्धन पूजा आज यानी 10 नवंबर को मनाई जा रही है। ऐसे में आप अगर आज के दिन बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं आज बैंक बंद तो नहीं हैं। चलिए जानते हैं आज गोवर्धन पूजा के दिन कहां बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...
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बैंक आज खुले हैं क्या?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज बैंक खुले हैं?
- आज पूरे देश में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है
- इसलिए आज कई जगहों पर बैंक बंद हैं
- जबकि, कई शहरों में बैंकों की छुट्टी नहीं हैं
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बैंक आज खुले हैं क्या?
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10 नवंबर को कहां बैंक बंद हैं?
- 10 नवंबर को दिवाली (बली प्रतिपदा), गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा और विक्रम संवत नववर्ष के अवसर पर कुछ राज्यों में बैंक बंद हैं
- गुजरात के अहमदाबाद, महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर और बेलापुर, इसके अलावा कर्नाटक के बेंगलुरू में बैंक बंद रहेंगे
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बैंक आज खुले हैं क्या?
- फोटो : Adobe Stock
किन-किन शहरों में 10 नवंबर को बैंक खुले हैं?
- आज कई शहरों में बैंक खुले भी हैं
- त्रिपुरा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसी अन्य जगहों पर बैंक खुले हैं
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बैंक आज खुले हैं क्या?
- फोटो : AI Generated
यूपीआई-एटीएम चलते रहेंगे?
- हां, यूपीआई सेवाएं और एटीएम रोजाना की तरह चलते रहेंगे
- बैंकों की छुट्टियों का इन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है