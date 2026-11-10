ध्यान दें: गोवर्धन पूजा के दिन आज आपके शहर में बैंकों की छुट्टी है या नहीं? यहां जानें आज बैंक बंद हैं या खुले

Today Bank Holiday: गोवर्धन पूजा दिवाली के पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का चौथा दिन होता है। इस दिन गाय के गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव हर वर्ष बड़े ही धूम-धाम के साथ मनाया जाता है।





वहीं, इस बार गोवर्धन पूजा आज यानी 10 नवंबर को मनाई जा रही है। ऐसे में आप अगर आज के दिन बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं आज बैंक बंद तो नहीं हैं। चलिए जानते हैं आज गोवर्धन पूजा के दिन कहां बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...