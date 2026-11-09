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आखिर किस दिन आएगी लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त? जानें आपका नाम कहीं लिस्ट से कटा तो नहीं

Mon, 09 Nov 2026 04:21 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 09 Nov 2026 04:21 PM IST
सार

  • Ladli Behna new beneficiary list: लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त 10 से 15 नवंबर के बीच कभी भी जारी हो सकती है।
  • दस्तावेजों या तकनीकी कमियों के कारण कुछ महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हट जाते हैं, आइए इसी के बारे में समझते हैं।

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When Will the 42nd Installment of Ladli Behna Yojana Arrive? Check If Your Name Is on the List
लाड़ली बहना योजना 42वीं किस्त - फोटो : AI

Ladli Behna Yojana 42nd installment : मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक संबल का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। इस योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता की राशि भेजी जाती है। अगर पिछले महीने यानी 41वीं किस्त की बात करें, तो वह 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जारी की गई थी।



आज 9 नवंबर है, और महिलाओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक 42वीं किस्त जारी होगी। पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड देखें तो यह किस्त 10 से 15 नवंबर के बीच कभी भी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी क्या है।
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कब तक आएगी 42वीं किस्त? - फोटो : AdobeStock

कब तक आएगी 42वीं किस्त?

  • आम तौर पर लाड़ली बहना योजना की किस्त हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच में ही जारी की जाती है। 
  • पिछले महीने की 41वीं किस्त भी 14 अक्टूबर को आई थी, इसलिए इस बार भी उम्मीद है कि 42वीं किस्त का पैसा तय समय सीमा के भीतर ही महिलाओं के बैंक खातों में पहुंच जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है।
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क्यों कट सकता है सूची से नाम? - फोटो : AdobeStock

क्यों कट सकता है सूची से नाम?

  • कई बार कुछ जरूरी दस्तावेज पूरे न होने या पात्रता के नियमों में बदलाव के कारण कुछ महिलाओं के नाम सूची से हट जाते हैं।
  • अगर आपकी आयु सीमा, समग्र आईडी की जानकारी या बैंक खाते से जुड़ी कोई तकनीकी खामी रह जाती है, तो सरकार की जांच प्रक्रिया में आपका नाम इस योजना के लाभार्थियों की नई लिस्ट से बाहर हो सकता है।
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कैसे चेक करें आपका नाम कटा है या नहीं? - फोटो : AdobeStock

कैसे चेक करें आपका नाम कटा है या नहीं?

  • अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप बहुत आसानी से अपना स्टेटस देख सकती हैं। 
  • पोर्टल पर दिए गए आवेदन एवं भुगतान की स्थिति वाले विकल्प में जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें, जिसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका नाम सूची में है या नहीं।
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नाम कटने पर क्या करना चाहिए? - फोटो : AdobeStock

नाम कटने पर क्या करना चाहिए?

  • अगर जांच के दौरान आपका नाम सूची में नहीं दिखाई देता है, तो आपको तुरंत घबराने की आवश्यकता नहीं है।
  • आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र या जनपद पंचायत में संपर्क कर सकती हैं, जहां संबंधित अधिकारी आपकी समस्या की जांच करके जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करने में आपकी पूरी मदद करेंगे और आपका नाम दोबारा जुड़ सकता है।
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