आखिर किस दिन आएगी लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त? जानें आपका नाम कहीं लिस्ट से कटा तो नहीं

Ladli Behna Yojana 42nd installment : मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक संबल का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। इस योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता की राशि भेजी जाती है। अगर पिछले महीने यानी 41वीं किस्त की बात करें, तो वह 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जारी की गई थी।





आज 9 नवंबर है, और महिलाओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक 42वीं किस्त जारी होगी। पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड देखें तो यह किस्त 10 से 15 नवंबर के बीच कभी भी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी क्या है।