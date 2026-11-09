आखिर किस दिन आएगी लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त? जानें आपका नाम कहीं लिस्ट से कटा तो नहीं

Ladli Behna Yojana 42nd installment : मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक संबल का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। इस योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आर्थिक सहायता की राशि भेजी जाती है। अगर पिछले महीने यानी 41वीं किस्त की बात करें, तो वह 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जारी की गई थी।
आज 9 नवंबर है, और महिलाओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक 42वीं किस्त जारी होगी। पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड देखें तो यह किस्त 10 से 15 नवंबर के बीच कभी भी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी क्या है।
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कब तक आएगी 42वीं किस्त?
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कब तक आएगी 42वीं किस्त?
- आम तौर पर लाड़ली बहना योजना की किस्त हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच में ही जारी की जाती है।
- पिछले महीने की 41वीं किस्त भी 14 अक्टूबर को आई थी, इसलिए इस बार भी उम्मीद है कि 42वीं किस्त का पैसा तय समय सीमा के भीतर ही महिलाओं के बैंक खातों में पहुंच जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है।
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क्यों कट सकता है सूची से नाम?
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क्यों कट सकता है सूची से नाम?
- कई बार कुछ जरूरी दस्तावेज पूरे न होने या पात्रता के नियमों में बदलाव के कारण कुछ महिलाओं के नाम सूची से हट जाते हैं।
- अगर आपकी आयु सीमा, समग्र आईडी की जानकारी या बैंक खाते से जुड़ी कोई तकनीकी खामी रह जाती है, तो सरकार की जांच प्रक्रिया में आपका नाम इस योजना के लाभार्थियों की नई लिस्ट से बाहर हो सकता है।
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कैसे चेक करें आपका नाम कटा है या नहीं?
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कैसे चेक करें आपका नाम कटा है या नहीं?
- अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप बहुत आसानी से अपना स्टेटस देख सकती हैं।
- पोर्टल पर दिए गए आवेदन एवं भुगतान की स्थिति वाले विकल्प में जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें, जिसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका नाम सूची में है या नहीं।
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नाम कटने पर क्या करना चाहिए?
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नाम कटने पर क्या करना चाहिए?
- अगर जांच के दौरान आपका नाम सूची में नहीं दिखाई देता है, तो आपको तुरंत घबराने की आवश्यकता नहीं है।
- आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र या जनपद पंचायत में संपर्क कर सकती हैं, जहां संबंधित अधिकारी आपकी समस्या की जांच करके जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करने में आपकी पूरी मदद करेंगे और आपका नाम दोबारा जुड़ सकता है।