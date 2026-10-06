क्या होता है डीमैट अकाउंट? जानें किन दस्तावेजों की मदद से खोल सकते हैं ये अकाउंट

What Is Demat Account: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की शुरुआत करने के लिए डीमैट अकाउंट होना सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे आप अपने पैसों को बैंक खाते में सुरक्षित रखते हैं, ठीक वैसे ही आपके द्वारा खरीदे गए शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स डिजिटल रूप में डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं।





'डीमैट' शब्द का अर्थ 'डीमैटेरियलाइज्ड' होता है, जिसका मतलब कागजी प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप में बदलना है। बिना डीमैट अकाउंट के भारत में शेयर बाजार में खरीद-बिक्री करना नामुमकिन है। यह खाता न सिर्फ आपके शेयरों को सुरक्षित रखता है, बल्कि आपको कहीं से भी ट्रेडिंग करने की आजादी भी देता है।