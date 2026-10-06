PUC सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं? इन बातों का रखें ध्यान वरना नहीं आएगी सही एमिशन रीडिंग

PUC Certificate Tips: वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवाना बेहद अनिवार्य है। हालांकि, कई बार वाहन पूरी तरह ठीक होने के बावजूद छोटी-छोटी लापरवाहियों के कारण पीयूसी टेस्ट में फेल हो जाता है या उसकी एमिशन (उत्सर्जन) रीडिंग गलत आ जाती है। इससे वाहन चालकों को दोबारा पैसे और समय बर्बाद करने पड़ते हैं।





एमिशन टेस्ट के दौरान साइलेंसर से निकलने वाले धुएं का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी रिपोर्ट को प्रभावित कर सकती है। अगर आप भी अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं, तो टेस्ट सेंटर पहुंचने से पहले कुछ आसान और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपको एकदम सही रीडिंग मिल सके।