म्यूचुअल फंड में SIP बंद करने पर पहले से जमा पैसों का क्या होता है, क्या डूब जाते हैं सारे रुपये?

Stopping SIP In Mutual Funds: आज के समय में वित्तीय रूप से जागरूक लोग भविष्य की प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने पैसे निवेश करते हैं। लेकिन कई बार नौकरी छूटने, पैसों की तंगी या अन्य वित्तीय कारणों से लोगों को बीच में ही अपनी एसआईपी को रोकना या बंद करना पड़ जाता है।





ऐसे में ज्यादातर नए निवेशकों के मन में यह बड़ा डर रहता है कि एसआईपी बंद करने से उनके पहले से जमा किए गए सारे पैसे डूब जाएंगे या उनका नुकसान हो जाएगा। अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में जानते हैं कि एसआईपी बंद करने पर आपके पुराने पैसों का वास्तव में क्या होता है।