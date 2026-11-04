पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या लाभ मिलते हैं और क्या आप हैं इसके लिए पात्र? यहां जानें

PM Vishwakarma Yojana: देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे कारीगर हैं, जो अपने हुनर और पारंपरिक काम के दम पर परिवार का गुजारा करते हैं। कोई बढ़ई का काम करता है, तो कोई लोहार, दर्जी, कुम्हार या नाई का। ऐसे ही पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना चला रही है।





ऐसे में अगर आप भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं कि क्या आप इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...