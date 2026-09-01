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कार में कौन-कौन से बदलाव करवा सकते हैं? जानें किन मॉडिफिकेशन पर कट सकता है चालान

Tue, 01 Sep 2026 05:26 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 01 Sep 2026 05:26 PM IST
सार

Illegal Car Modifications Challan: अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कार मालिक अपनी गाड़ी को स्पेशल बनाने के लिए कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं, जो गैर कानूनी हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि कौन-कौन से कार मॉडिफिकेशन करना गैर कानूनी हैं, और उनके लिए क्या नियम हैं।

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What Car Modifications Are Allowed in India? Know Which Changes Can Get You a Heavy Traffic Challan and Fine
कार मॉडिफिकेशन नियम - फोटो : AI

Car Modification Rules India: आज के समय में बहुत से कार मालिक की इच्छा होती है कि उसकी गाड़ी सबसे अलग और स्टाइलिश दिखे, जिसके लिए लोग अक्सर अपनी कार में कई तरह के मॉडिफिकेशन करवाते हैं। कोई गाड़ी में तेज आवाज वाला साइलेंसर लगवाता है, तो कोई रंग-बिरंगी लाइटें या फैंसी अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल करता है। मगर क्या आप जानते हैं कि कानून और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के मुताबिक गाड़ी में मनचाहे बदलाव करवाना आपको भारी पड़ सकता है?



अगर नियमों का ध्यान न रखा जाए, तो पुलिस आपका भारी चालान काट सकती है या गाड़ी भी जब्त कर सकती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि कार में कौन से बदलाव वैध हैं और किन पर चालान कटता है।
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साइलेंसर में बदलाव और तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट - फोटो : Adobe Stock

साइलेंसर में बदलाव और तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट

  • कई लोग अपनी कार की आवाज को भारी या स्पोर्ट्स कार जैसा बनाने के लिए आफ्टरमार्केट मॉडिफाइड साइलेंसर या लाउड एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं।
  • यातायात नियमों के अनुसार तय डेसिबल सीमा से अधिक शोर करने वाले या मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाना पूरी तरह से अवैध है।
  • ऐसा करते पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी नकद जुर्माना लगाया जा सकता है और वह पार्ट भी मौके पर ही निकलवाया जा सकता है।
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गाड़ी के रंग और पेंट में बदलाव के नियम - फोटो : Freepik

गाड़ी के रंग और पेंट में बदलाव के नियम

  • अगर आप अपनी कार का ओरिजिनल रंग बदलकर कोई दूसरा आकर्षक रंग करवाना चाहते हैं, तो यह सीधे तौर पर संभव नहीं है।
  • नियमों के तहत कार का रंग बदलने के बाद उसकी जानकारी और आरसी में बदलाव के लिए राज्य के परिवहन विभाग से आधिकारिक अनुमति लेनी पड़ती है।
  • बिना आरटीओ की मंजूरी के रंग बदलना कानूनी अपराध माना जाता है।
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अतिरिक्त एलईडी लाइट्स और हाई-बीम हेडलाइट्स - फोटो : AI

अतिरिक्त एलईडी लाइट्स और हाई-बीम हेडलाइट्स

  • रात में गाड़ी चलाते समय बेहतर रोशनी के लिए लोग अक्सर अपनी कार में शक्तिशाली एलईडी लाइटें, फॉग लाइट्स या चमकीली रूफ लाइट्स लगवा लेते हैं।
  • अगर ये लाइट्स सामने से आ रहे वाहन चालकों की आंखें चौंधियाती हैं या निर्धारित मानकों से ज्यादा चमकदार हैं, तो यह सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है।
  • ऐसी अवैध लाइटों के इस्तेमाल पर पुलिस का तुरंत चालान कट सकता है।
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ब्लैक फिल्म या डार्क टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल - फोटो : Freepik

ब्लैक फिल्म या डार्क टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल

  • धूप और गर्मी से बचने के लिए कई वाहन चालक खिड़कियों के शीशों पर डार्क ब्लैक फिल्म या काली पन्नी लगवा लेते हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट और मोटर व्हीकल नियमों के अनुसार गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाना सख्त वर्जित है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से अपराध और हादसों का खतरा बढ़ जाता है।
  • कार के शीशे तय पारदर्शिता वाले ही होने चाहिए, अन्यथा चालान काटना तय है।
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