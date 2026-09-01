अपने प्लॉट पर अधिकतम कितने मंजिल बना सकते हैं घर? जानें इससे जुड़े सरकारी नियम

How Many Floors Can We Build on Plot?: जब भी कोई व्यक्ति अपना नया घर बनाने की शुरुआत करता है, तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वह अपनी जमीन पर अधिकतम कितनी मंजिल तक का निर्माण कर सकता है। बता दें कि इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका प्लॉट कितना बड़ा है, उसके सामने की सड़क की चौड़ाई कितनी है।





इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है वो वहां की स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण के नियम होत हैं। आम तौर पर सामान्य रिहायशी इलाकों में स्टिल्ट पार्किंग के साथ ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर यानी कुल 17.5 मीटर तक की ऊंचाई की अनुमति मिलती है। आइए इस लेख में इसी से जुड़ी जानकारी के बारे में जानते हैं।