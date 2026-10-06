ज्वॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने के क्या होते हैं फायदे? जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

How to Open Joint Bank Account: बैंक में खाता खोलना पैसों को सुरक्षित रखने और लेनदेन करने का सबसे प्राथमिक माध्यम है। मगर जब एक से अधिक लोग मिलकर एक ही बैंक खाते को संभालते हैं, तो उसे 'ज्वॉइंट बैंक अकाउंट' यानी संयुक्त खाता कहा जाता है। आमतौर पर पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चे या फिर बिजनेस पार्टनर आपस में मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं।
यह खाता न सिर्फ पैसों का मैनेजमेंट को आसान बनाता है, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। अगर आप भी अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ ज्वॉइंट बैंक अकाउंट खोलने का विचार कर रहे हैं, तो इसके फायदों और इससे जुड़े नियमों को आसान भाषा में समझना बेहद जरूरी है।
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इमरजेंसी में पैसों तक तुरंत पहुंच और सुरक्षा
- ज्वॉइंट अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी आपात स्थिति या खातेदार के साथ अनहोनी होने पर दूसरे सदस्य को पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ता।
- दूसरा खाताधारक बिना किसी कानूनी जटिलता के तुरंत खाते से पैसे निकालकर जरूरतें पूरी कर सकता है।
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घरेलू बजट और खर्चों का बेहतर प्रबंधन
- पति-पत्नी या परिवार के सदस्य मिलकर जब एक संयुक्त खाता चलाते हैं, तो घर के कुल खर्चों पर नजर रखना काफी आसान हो जाता है।
- बिजली बिल, राशन और अन्य घरेलू जरूरतों के भुगतान एक ही जगह से होने से पैसों की बचत और ट्रैकिंग बेहतर होती है।
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इदर और सरवाइवर' नियम को सही से समझें
- ज्वॉइंट अकाउंट खुलवाते समय संचालन का तरीका चुनना होता है।
- 'इदर और सरवाइवर' विकल्प चुनने पर कोई भी एक सदस्य अकेले हस्ताक्षर या एटीएम से लेन-देन कर सकता है, जबकि 'ज्वॉइंटली' विकल्प में दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं।
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खाता खोलते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान
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खाता खोलते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान
- ज्वॉइंट अकाउंट में दोनों खाताधारकों के केवाईसी दस्तावेज जैसे आधार और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य होता है।
- ध्यान रखें कि खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की देनदारी प्राथमिक खाताधारक के नियमों के अनुसार ही तय की जाती है।