ज्वॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने के क्या होते हैं फायदे? जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

How to Open Joint Bank Account: बैंक में खाता खोलना पैसों को सुरक्षित रखने और लेनदेन करने का सबसे प्राथमिक माध्यम है। मगर जब एक से अधिक लोग मिलकर एक ही बैंक खाते को संभालते हैं, तो उसे 'ज्वॉइंट बैंक अकाउंट' यानी संयुक्त खाता कहा जाता है। आमतौर पर पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चे या फिर बिजनेस पार्टनर आपस में मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं।





यह खाता न सिर्फ पैसों का मैनेजमेंट को आसान बनाता है, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। अगर आप भी अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ ज्वॉइंट बैंक अकाउंट खोलने का विचार कर रहे हैं, तो इसके फायदों और इससे जुड़े नियमों को आसान भाषा में समझना बेहद जरूरी है।