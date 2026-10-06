एक दिन में ATM से अधिकतम कितने रुपये निकाल सकते हैं? हर ग्राहक को पता होनी चाहिए

ATM Daily Cash Withdrawal Limit: आज के समय में बैंक खातों से पैसे निकालने के लिए एटीएम सबसे आसान और सुविधाजनक माध्यम बन चुका है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक दिन में आप एटीएम से अधिकतम कितने पैसे निकाल सकते हैं? दरअसल, यह सीमा आपके बैंक और आपके पास मौजूद डेबिट कार्ड के प्रकार (क्लासिक, प्लैटिनम, या सिग्नेचर) पर डिपेंड करती है।
आमतौर पर सामान्य एटीएम कार्ड से रोजाना 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक निकाले जा सकते हैं, जबकि प्रीमियम कार्ड्स पर यह सीमा 1 लाख रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है। अगर आपको अचानक बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है, तो अपने कार्ड की सीमा का सही ज्ञान होना बेहद जरूरी है ताकि आप किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सकें।
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प्रमुख बैंकों की सामान्य ATM निकासी सीमा
- देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के क्लासिक कार्ड से रोजाना 20,000 रुपये तक निकाले जा सकते हैं।
- वहीं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक अपने सामान्य डेबिट कार्ड पर प्रतिदिन 25,000 से 50,000 रुपये तक निकालने की अनुमति देते हैं।
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कार्ड के प्रकार से तय होती है आपकी लिमिट
- आपके पास किस तरह का एटीएम कार्ड है, यही आपकी रोजाना की लिमिट तय करता है।
- साधारण रूपी या क्लासिक कार्ड की लिमिट कम होती है, जबकि प्लैटिनम और सिग्नेचर कार्ड धारक एक दिन में 1 लाख रुपये तक की नकद निकासी आसानी से कर सकते हैं।
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एटीएम से एक बार में कितना कैश निकलता है?
- एक दिन की कुल सीमा के अलावा कई बैंक एक बार में पैसे निकालने की लिमिट भी तय करते हैं।
- अधिकांश एटीएम मशीनों से एक बार में अधिकतम 10,000 से 20,000 रुपये ही निकलते हैं।
- अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए, तो आपको बार-बार प्रक्रिया दोहरानी पड़ सकती है।
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एटीएम लिमिट बढ़ाने या चेक करने का तरीका
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एटीएम लिमिट बढ़ाने या चेक करने का तरीका
- अगर आपको अचानक अधिक पैसों की जरूरत है, तो आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल एप से डेबिट कार्ड की डेली लिमिट को आसानी से बढ़ा या घटा सकते हैं।
- इसके अलावा अपने नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करके भी लिमिट बढ़ाने का आवेदन दिया जा सकता है या जानकारी ली जा सकती है।