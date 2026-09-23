प्रीमियम तत्काल टिकट क्या होता है? सामान्य तत्काल से यह कितना महंगा और अलग है?

हर दिन भारतीय रेल से करोड़ों यात्री एक स्थान से गंत्वय तक की यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे में इमरजेंसी यात्रा के लिए तत्काल कोटे की सुविधा मिलती है। इसी तत्काल व्यवस्था को और आसान बनाने के लिए 'प्रीमियम तत्काल' योजना शुरू की गई थी। इसमें बाकी नियम सामान्य तत्काल जैसे ही होते हैं, लेकिन इसका मुख्य नियम इसके डायनेमिक किराया प्रणाली है।





इस कोटे की सीटें सिर्फ ऑनलाइन आईआरसीटीसी पोर्टल या एप से बुक की जा सकती हैं। बता दें कि किसी भी रेलवे काउंटर या ट्रैवल एजेंट के जरिए प्रीमियम तत्काल टिकट कि बुकिंग नहीं होती है। आपात स्थिति में पक्की सीट पाने के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।