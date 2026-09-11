बारिश के बाद घर में हर बार आ जाती है सीलन और बदबू? तो ये घरेलू उपाय आ सकते हैं काम

बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी कई घरों में सीलन की समस्या बनी रहती है। जबकि, कई घरों में सीलन आ जाती है और दीवारों पर नमी दिखाई देने लगती है। यही नहीं, कमरों में एक अलग तरह की गंध महसूस होती है और कई बार कपड़े, जूते और फर्नीचर से भी बदबू आने लगती है।





इसकी बड़ी वजह घर के अंदर मौजूद अतिरिक्त नमी हो सकती है। अगर समय रहते नमी को कम नहीं किया जाए, तो फफूंद भी दिखाई दे सकती है। चलिए जानते हैं कैसे इस सीलन और बदबू से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...