बारिश के बाद घर में हर बार आ जाती है सीलन और बदबू? तो ये घरेलू उपाय आ सकते हैं काम

बारिश का मौसम खत्म होने के बाद भी कई घरों में सीलन की समस्या बनी रहती है। जबकि, कई घरों में सीलन आ जाती है और दीवारों पर नमी दिखाई देने लगती है। यही नहीं, कमरों में एक अलग तरह की गंध महसूस होती है और कई बार कपड़े, जूते और फर्नीचर से भी बदबू आने लगती है।
इसकी बड़ी वजह घर के अंदर मौजूद अतिरिक्त नमी हो सकती है। अगर समय रहते नमी को कम नहीं किया जाए, तो फफूंद भी दिखाई दे सकती है। चलिए जानते हैं कैसे इस सीलन और बदबू से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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घर की सीलन की समस्या को कैसे दूर करें?
- फोटो : AI Generated
घर में सीलन-बदबू को कैसे ठीक करें?
खिड़कियां और दरवाजे खोलकर रखें
- सीलन और बदबू कम करने का सबसे आसान तरीका घर में हवा आती रहे
- मौसम साफ होने पर खिड़कियां और दरवाजे कुछ समय के लिए खोल दें
- इससे कमरे में बंद हवा बाहर निकलती है और ताजी हवा अंदर आती है
- खासकर बाथरूम और रसोई में वेंटिलेशन का ध्यान रखना जरूरी है
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घर की सीलन की समस्या को कैसे दूर करें?
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नमी वाली जगह को सूखा रखें
- जहां दीवार या फर्श पर नमी जमा हो रही है, उसे सूखे कपड़े से साफ करें
- फर्नीचर को दीवार से बिल्कुल सटाकर रखने के बजाय थोड़ी जगह छोड़ना भी मददगार हो सकता है
- इससे फर्नीचर के पीछे हवा का आवागमन बना रहता है
- अगर किसी जगह लगातार पानी रिस रहा है, तो केवल सफाई करने से समस्या खत्म नहीं होगी
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घर की सीलन की समस्या को कैसे दूर करें?
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बेकिंग सोडा का इस्तेमाल
- बेकिंग सोडा घर की कुछ छोटी जगहों में आने वाली बदबू को कम करने में मदद कर सकता है
- इसे किसी खुले कटोरे में रखकर अलमारी या बदबू वाली जगह के पास रखा जा सकता है
- हालांकि, ये नमी की मूल समस्या का स्थायी इलाज नहीं है
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घर की सीलन की समस्या को कैसे दूर करें?
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अलमारी और कपड़ों का रखें ध्यान
- बारिश के दिनों में अलमारी लंबे समय तक बंद रहने से अंदर नमी और बदबू बढ़ सकती है
- कपड़ों को पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें
- मौसम साफ होने पर अलमारी को कुछ समय के लिए खाली करके हवा लगने दें
- जूते और बैग भी गीले हों तो उन्हें बंद जगह में रखने से बचें