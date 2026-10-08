ध्यान दें: ट्रेन टिकट किसी और के नाम है, तो क्या परिवार वाले उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं? नियम जान लें

ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट बुक करते समय यात्री का नाम दर्ज किया जाता है। ऐसे में कई बार यात्रा के समय कोई जरूरी काम आ जाने पर यात्री खुद सफर नहीं कर पाता। तब परिवार के किसी दूसरे सदस्य को उसी टिकट पर भेजने का सवाल सामने आता है, लेकिन क्या परिवार का कोई सदस्य सीधे दूसरे व्यक्ति के नाम वाले टिकट पर ट्रेन में सफर कर सकता है?





इसका जवाब है कि सामान्य तौर पर आरक्षित सीट या बर्थ उसी यात्री के लिए होती है, जिसके नाम पर टिकट जारी हुआ है। हालांकि, रेलवे के नियमों में कुछ परिस्थितियों में परिवार के सदस्य के नाम पर टिकट ट्रांसफर कराने की सुविधा दी गई है। चलिए जानते हैं नियम के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...