ध्यान दें: ट्रेन टिकट किसी और के नाम है, तो क्या परिवार वाले उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं? नियम जान लें

ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट बुक करते समय यात्री का नाम दर्ज किया जाता है। ऐसे में कई बार यात्रा के समय कोई जरूरी काम आ जाने पर यात्री खुद सफर नहीं कर पाता। तब परिवार के किसी दूसरे सदस्य को उसी टिकट पर भेजने का सवाल सामने आता है, लेकिन क्या परिवार का कोई सदस्य सीधे दूसरे व्यक्ति के नाम वाले टिकट पर ट्रेन में सफर कर सकता है?
इसका जवाब है कि सामान्य तौर पर आरक्षित सीट या बर्थ उसी यात्री के लिए होती है, जिसके नाम पर टिकट जारी हुआ है। हालांकि, रेलवे के नियमों में कुछ परिस्थितियों में परिवार के सदस्य के नाम पर टिकट ट्रांसफर कराने की सुविधा दी गई है। चलिए जानते हैं नियम के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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क्या अपना ट्रेन टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं?
- फोटो : AI Generated
क्या सीधे दूसरे व्यक्ति को ट्रेन टिकट दे सकते हैं?
- भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार, किसी व्यक्ति के नाम पर आरक्षित सीट या बर्थ सामान्य तौर पर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकती
- अगर टिकट आपके नाम पर है और आप यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो परिवार का कोई सदस्य बिना नाम बदलवाए उस टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता
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क्या अपना ट्रेन टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं?
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क्या परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर हो सकता है ट्रेन टिकट?
- हां, आप अपने टिकट पर अपने परिवार के सदस्य का नाम डलवा सकते हैं, इसको लेकर भारतीय रेलवे का नियम है
- रेलवे के नियम के मुताबिक, यात्री अपने आरक्षित टिकट को परिवार के सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कराने का अनुरोध कर सकता है
- इसमें पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी शामिल हैं यानी सिर्फ इन लोगों के नाम पर ही ट्रेन टिकट ट्रांसफर करवाया जा सकता है और बाकी किसी के नाम पर नहीं
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क्या अपना ट्रेन टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
ट्रेन टिकट में नाम बदलवाने की कैसे और कब करना होती है रिक्वेस्ट?
- अगर टिकट किसी परिवार के सदस्य को ट्रांसफर करना है
- तो यात्री को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित अनुरोध करना होता है
- इसके लिए नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है
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- आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक कि गए ऑनलाइन टिकट में इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप और जरूरी पहचान संबंधी दस्तावेज लेकर रिजर्वेशन ऑफिस जाना होता है
- परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर के लिए रिश्ते का प्रमाण भी मांगा जा सकता है
- आप सिर्फ एक बार ही एक टिकट को ट्रांसफर करवा सकते हैं