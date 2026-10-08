जान लें: घर में किसी के निधन के बाद उसके बैंक खाते का पैसा कैसे और किसे मिलता है? यहां जानें नियम

परिवार में किसी सदस्य का निधन होने के बाद भावनात्मक परेशानी के साथ कई जरूरी वित्तीय काम भी सामने आ सकते हैं। इनमें सबसे अहम सवाल यह होता है कि मृतक के बैंक खाते में जमा पैसे परिवार को कैसे मिलेंगे और इसके लिए बैंक में कौन-कौन से कागज जमा करने होंगे?





ऐसे मामलों में पैसा निकालने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि खाते में नॉमिनी दर्ज है या नहीं, और खाता किस तरह संचालित किया जा रहा था। तो चलिए जानते हैं मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। आप आगे इससे जुड़े नियम के बारे में जान सकते हैं...