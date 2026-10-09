कार के शीशे में डार्क सन फिल्म लगाई तो कितना लगेगा जुर्माना? जानें नियम

गर्मियों के मौसम में धूप और तपिश से बचने के लिए कई लोग अपनी कार के शीशों पर डार्क सन फिल्म या ब्लैक फिल्म लगवा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार के शीशों पर डार्क फिल्म लगाना ट्रैफिक नियमों का सीधा उल्लंघन है और इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है?





सुप्रीम कोर्ट और मोटर वाहन अधिनियम के सख्त निर्देशों के अनुसार, कारों में बाहर से चिपकाई जाने वाली किसी भी तरह की डार्क सन फिल्म पर पूरी तरह से पाबंदी है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों का तुरंत चालान काटती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इसके नियम क्या हैं और पकड़े जाने पर कितना जुर्माना लगता है।