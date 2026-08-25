Thunderstorm Safety Tips: आकाशीय बिजली से जुड़े इन मिथकों को कहीं आप भी नहीं मानते हैं सच? यहां जानें हकीकत

Thunderstorm Lightning Myths vs Reality: मानसून के मौसम में बादलों की गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली चमकना एक सामान्य प्राकृतिक घटना है। मगर वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने से जुड़े कई ऐसे मिथक और भ्रांतियां लोगों के बीच फैली हुई हैं, जिन्हें सच मानकर अक्सर लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि रबर के जूते पहनने से बिजली नहीं गिरती या पेड़ के नीचे शरण लेना सुरक्षित होता है।





ऐसे गलत विचार कई बार जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए बिजली गिरने की असली हकीकत जानना और सही सुरक्षा नियमों का पालन करना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में उन्हीं मिथकों की सच्चाई के बारे में समझते हैं।