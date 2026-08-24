Ayushman Card: क्या अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए जरूरी है आयुष्मान कार्ड? नियम जानें

आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे करवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Hospital: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाओं में से एक योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। जो लोग पात्र होते हैं, सिर्फ उनके ही आयुष्मान कार्ड बनते हैं।





आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद अस्पताल में आयुष्मान कार्ड दिखाना जरूरी है? क्या इस कार्ड के बिना आपको मुफ्त इलाज नहीं मिल सकता? चलिए जानते हैं...