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Ayushman Card: क्या अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए जरूरी है आयुष्मान कार्ड? नियम जानें

Tue, 25 Aug 2026 04:49 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 25 Aug 2026 04:49 PM IST
सार

Ayushman Card Free Treatment: अगर कोई मुफ्त इलाज करवाना चाहता है तो क्या उसे इसके लिए आयुष्मान कार्ड अस्पताल मं दिखाने के लिए जरूरी होता है? आप यहां इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं।

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Is an Ayushman card required for free treatment at the hospital check here rule
आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे करवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Hospital: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाओं में से एक योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। जो लोग पात्र होते हैं, सिर्फ उनके ही आयुष्मान कार्ड बनते हैं।



आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद अस्पताल में आयुष्मान कार्ड दिखाना जरूरी है? क्या इस कार्ड के बिना आपको मुफ्त इलाज नहीं मिल सकता? चलिए जानते हैं...
Is an Ayushman card required for free treatment at the hospital check here rule
आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे करवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala

आयुष्मान कार्ड से मिलता है मुफ्त इलाज

  • आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • इस कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
  • इसलिए आप आयुष्मान कार्ड से साल भर के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
Is an Ayushman card required for free treatment at the hospital check here rule
आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे करवा सकते हैं? - फोटो : Adobe stock photos

क्या अस्पताल में जरूरी है आयुष्मान कार्ड?

  • आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवाने के लिए आपको उन अस्पताल में जाना होता है
  • जो अस्पताल इस योजना में पंजीकृत होते हैं
  • आपको अस्पताल में बने आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क पर जाना होता है
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आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे करवा सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • यहां पर आपको संबंधित अधिकारी से मिलना होता है
  • उन्हें अपना आयुष्मान कार्ड देना होता है
  • फिर वे आपकी जानकारी को वेरिफाई करते हैं
  • सबकुछ सही होने पर आपको मुफ्त इलाज दिया जाता है
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आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे करवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala
  • अगर किसी कारण आप अपना आयुष्मान कार्ड ले जाना भूल गए हैं या फिर आयुष्मान कार्ड गुम हो गया है
  • तो ऐसे में आप अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर (आयुष्मान कार्ड से लिंक) आयुष्मान हेल्प डेस्क पर बता सकते हैं
  • अधिकारी मोबाइल नंबर से आपकी जानकारी को वेरिफाई कर आपको मुफ्त इलाज का लाभ देता है
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