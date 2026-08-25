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ध्यान दें: बदलना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो? यहां जानें कैसे घर बैठे अपडेट करवाएं नई तस्वीर

Tue, 25 Aug 2026 05:00 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 25 Aug 2026 05:00 PM IST
सार

Driving License Ki Photo Kaise Change Karein: अगर आप भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो बदलना चाहते हैं, तो पहले ये चेक कर लें कि आपके राज्य में ये सुविधा ऑनलाइन है या नहीं। अगर है, तो आप घर बैठे डीएल की फोटो बदलवा सकते हैं।

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Driving License: how to update new photon in your Driving License ki photo kaise change karein
ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो कैसे बदलवाएं? - फोटो : Amar Ujala AI

Driving License: कहते हैं गाड़ी चलाने के लिए चार आंखें चाहिए क्योंकि हमें सड़क पर गाड़ी चलाते समय हर तरफ ध्यान जो देना पड़ता है। ठीक ऐसे ही हमें अपने पास कई तरह के डॉक्यूमेंट्स भी रखने जरूरी होते हैं। वरना हमारा चालान भी कट सकता है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से एक है आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल।



अगर आपके पास डीएल नहीं है, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। वहीं, अगर आपके डीएल में पुरानी फोटो होने की वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो आप इसे बदलवा सकते हैं। चलिए जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो आप कैसे ऑनलाइन बदलवा सकते हैं...
Driving License: how to update new photon in your Driving License ki photo kaise change karein
ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो कैसे बदलवाएं? - फोटो : Adobe Stock

यूपी परिवहन विभाग ने दी जानकारी

  • दरअसल, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डीएल अपडेट करने को लेकर एक जानकारी दी
  • इसमें बताया गया है कि कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो पुरानी है और आप इसे आरटीओ ऑफिस जाकर बदलवाना चाहते हैं
  • तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि परिवहन विभाग की वेबसाइट के जरिए फोटो ऑनलाइन बदली जा सकती है या नहीं?
Driving License: how to update new photon in your Driving License ki photo kaise change karein
ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो कैसे बदलवाएं? - फोटो : Adobe Stock

ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कैसे बदलें?

स्टेप 1

  • इसके लिए आपको सबसे पहले Parivahan Sewa की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
  • फिर यहां पर जाकर आपको ऑनलाइन सर्विस में जाना है
  • यहां पर आपको Driving Licence Related Serivces को चुनना है
  • अब अपने राज्य का नाम चुनें
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Driving License: how to update new photon in your Driving License ki photo kaise change karein
ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो कैसे बदलवाएं? - फोटो : Adobe Stock

स्टेप 2

  • फिर  Serives on DL वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दर्ज करें
  • साथ में अपनी जन्मतिथि भी दर्ज करें जिसके बाद आपके लाइसेंस की जानकारी यहां दिखेगी
  • फिर  Aadhar Authentication के प्रोसेस को पूरा करना है, उसे कर लें
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ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो कैसे बदलवाएं? - फोटो : Adobe Stock

स्टेप 3

  • इसके बाद आपको फोटो बदलने का कारण यहां पर बताना होता है
  • फिर आप अपनी फोटो बदल सकते हैं
  • अब तय फीस भरें और ये प्रोसेस पूरा हो जाता है


नोट:- हर राज्य के ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव करने के नियम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए पहले अपने राज्य के नियमों के बारे में जान लें।
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