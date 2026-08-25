हूटर चालान जुर्माना: निजी कार पर साइरन लगाने पर कितना लगता है जुर्माना? जानें किसे है साइरन इस्तेमाल की इजाजत

Motor Vehicle Act Siren Penalty: सड़कों और हाईवे पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग आपने निजी गाड़ियों पर तेज आवाज करने वाले साइरन या हूटर लगाकर चलते हैं। कई लोग अपनी गाड़ी को वीआईपी लुक देने या ट्रैफिक में रौब दिखाने के लिए अवैध रूप से साइरन और फ्लैशर लाइट लगवा लेते हैं।





मगर क्या आप जानते हैं कि अपनी निजी गाड़ी पर साइरन या हूटर लगाना कानूनन बड़ा अपराध है? बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई करती है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसा करने पर न सिर्फ भारी-भरकम चालान कटता है, बल्कि गाड़ी भी जब्त हो सकती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।