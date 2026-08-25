राखी पर मिठाई खरीदते समय ऐसे करें असली और मिलावटी में पहचान, ये 4 संकेत आएंगे काम

रक्षा बंधन 2026: मिलावटी मिठाई की पहचान करने का तरीका क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

भाई-बहन के प्रेम के त्योहार रक्षा बंधन का इंतजार हर बहन-भाई करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल हिन्दू पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।





ऐसे में इस बार ये दिन 28 अगस्त 2026 को आ रहा है यानी इस दिन ही राखी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग मिठाई खरीदते हैं, लेकिन क्या जो मिठाई आप खरीद रहे हैं वो असली है? कहीं वो मिलावटी मिठाई तो नहीं है? चलिए जानते हैं इस राखी आप कैसे असली और मिलावटी मिठाई की पहचान कर सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...