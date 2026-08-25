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राखी पर मिठाई खरीदते समय ऐसे करें असली और मिलावटी में पहचान, ये 4 संकेत आएंगे काम

Tue, 25 Aug 2026 04:02 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 25 Aug 2026 04:02 PM IST
सार

रक्षा बंधन के मौके पर आप जब भी मिठाई खरीदें, तो ये सुनिश्चित करें कि कहीं मिठाई मिलावटी तो नहीं है? आप इसकी पहचान कर सकते हैं।

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Rakhi 2026 How to identify Fake Sweets in Raksha bandhan 2026
रक्षा बंधन 2026: मिलावटी मिठाई की पहचान करने का तरीका क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

भाई-बहन के प्रेम के त्योहार रक्षा बंधन का इंतजार हर बहन-भाई करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल हिन्दू पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।



ऐसे में इस बार ये दिन 28 अगस्त 2026 को आ रहा है यानी इस दिन ही राखी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग मिठाई खरीदते हैं, लेकिन क्या जो मिठाई आप खरीद रहे हैं वो असली है? कहीं वो मिलावटी मिठाई तो नहीं है? चलिए जानते हैं इस राखी आप कैसे असली और मिलावटी मिठाई की पहचान कर सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Rakhi 2026 How to identify Fake Sweets in Raksha bandhan 2026
रक्षा बंधन 2026: मिलावटी मिठाई की पहचान करने का तरीका क्या है? - फोटो : AI Generated

रक्षा बंधन पर कैसे मिलावटी मिठाई की पहचान करें?

नंबर 1

  • आप मिठाई की पहचान उसके रंग से कर सकते हैं
  • अगर मिठाई ज्यादा गाढ़े रंग की दिखे, तो ये मिठाई मिलावटी हो सकती है
  • जबकि, असली मिठाई का रंग नेचुरल होता है
Rakhi 2026 How to identify Fake Sweets in Raksha bandhan 2026
रक्षा बंधन 2026: मिलावटी मिठाई की पहचान करने का तरीका क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

नंबर 2

  • मिठाइयों में डिटर्जेंट जैसी चीजें मिलाने की खबरें भी सामने आती हैं, ताकि ये दूध की तरह सफेद दिखे
  • इसलिए आपको करना ये है कि मावा या खोया से बनी मिठाई को गर्म पानी में डाल दें
  • अब अगर इसमें झाग निकले, तो ये संकेत हो सकता है कि मिठाई मिलावटी है
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Rakhi 2026 How to identify Fake Sweets in Raksha bandhan 2026
रक्षा बंधन 2026: मिलावटी मिठाई की पहचान करने का तरीका क्या है? - फोटो : AI Generated

नंबर 3

  • मिठाइयों में कई तरह के केमिकल बनाकर भी इन्हें बेचा जाता है
  • जैसे- कुछ लोग चीनी की जगह पर कम दाने वाले स्वीटनर केमिकल मिलाकर मिठाई बनाते हैं
  • इसकी पहचान ऐसे होती है कि ये स्वाद में अलग से लग सकते हैं
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Rakhi 2026 How to identify Fake Sweets in Raksha bandhan 2026
रक्षा बंधन 2026: मिलावटी मिठाई की पहचान करने का तरीका क्या है? - फोटो : AI Generated

नंबर 4

  • कई दुकानदार मिठाई बनाते तो वनस्पति तेल में हैं, लेकिन उसे देशी घी का बोलकर बेचते हैं और इसके लिए पैसे भी अधिक चार्ज करते हैं
  • जान लें कि घी में बनी मिठाई बहुत अधिक चिकनी नहीं लगती है
  • साथ ही घी में बनी मिठाई की खुशबू भी काफी अच्छी होती है
  • जबकि, वनस्पति तेल में बनी मिठाई की गंध और स्वाद अलग होता है
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