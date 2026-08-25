{"_id":"6a8d7a95583c5689bc06e759","slug":"youth-delighted-by-cm-yogi-s-announcement-a-major-gift-received-ahead-of-raksha-bandhan-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"CM योगी के एलान से युवाओं में खुशी, रक्षाबंधन से पहले मिली बड़ी सौगात","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

यूपी के युवाओं के लिए एक बार फिर सीएम योगी ने बड़ा एलान कर दिया है... कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि अगले 6 महीने के अंदर एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी... लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा 'मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग-अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।'



... और पढ़ें