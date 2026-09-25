महिलाएं अकेले होटल में रुकती हैं? कमरे में पहुंचते ही इन चीजों पर नजर डालें

1 of 5 अकेले होटल में ठहरने जा रही हैं? - फोटो : AI







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अकेले होटल में रुकना आजकल काम, पढ़ाई, इंटरव्यू या किसी यात्रा की वजह से आम बात हो गई है। अगर आप भी अकेले होटल में ठहरती हैं तो कमरे में पहुंचते ही सामान खोलने से पहले कुछ चीजों पर नजर जरूर डालें। इसका मतलब यह नहीं है कि हर होटल में कोई खतरा होता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी यात्रा को ज्यादा आरामदायक बना सकती है। तो आइए जानते हैं कि किन आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

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सबसे पहले दरवाजे का लॉक देखें



कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद करके लॉक को एक बार जरूर जांचें। देखें कि लॉक ठीक से लग रहा है या नहीं। अगर कमरे में अंदर से लगाने के लिए चेन या अतिरिक्त लॉक दिया गया है तो उसे भी देखकर रखें। दरवाजा बंद करने के बाद यह भी ध्यान रखें कि वह अपने आप आसानी से न खुल रहा हो।



खिड़की और बालकनी जरूर देखें

अगर कमरे में खिड़की या बालकनी है तो उसे एक बार चेक कर लें। खिड़की ठीक से बंद हो रही है या नहीं और बालकनी का दरवाजा लॉक हो रहा है या नहीं, यह देखना जरूरी है। अगर कमरे में कोई ऐसी खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है तो उसे भी ध्यान से देखें।

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बाथरूम में एक नजर डालें

बाथरूम में जाकर दरवाजा, लॉक और वेंटिलेशन वाली जगह को देख लें। वहां आपकी जरूरी चीजें रखने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं, यह भी पहले से देख सकती हैं। किसी चीज में खराबी दिखाई दे तो होटल के स्टाफ को तुरंत बता दें।



फोन और जरूरी नंबर सेव रखें

कमरे में रखे होटल फोन या रिसेप्शन के नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेना अच्छा रहता है। जरूरत पड़ने पर रिसेप्शन से संपर्क करने में समय नहीं लगेगा। होटल से बाहर निकलते समय भी अपना मोबाइल चार्ज रखें और जरूरी संपर्क नंबर आसानी से उपलब्ध रखें।

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कमरे की लोकेशन याद रखें

कमरे का नंबर और होटल की मंजिल याद रखें। होटल से बाहर जाते समय आसपास का रास्ता और मुख्य प्रवेश द्वार भी देख लें। किसी अनजान जगह पर यह छोटी सी जानकारी भी जरूरत के समय काफी काम आ सकती है।

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