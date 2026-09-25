बाइक लंबे समय तक खड़ी रहने पर क्या पेट्रोल खराब हो सकता है? यहां जानें अपने काम की बात

क्या लंबे समय से खड़ी बाइक में पड़ा पेट्रोल खराब हो जाता है? - फोटो : Amar Ujala AI

देखा जाए तो एक बड़ा तबका दोपहिया वाहन जैसे- बाइक चलाता है। दफ्तर जाना हो या फिर कहीं और लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं। बाइक के अपने कई फायदे भी हैं जैसे, जाम में ये बड़े काम आती है।





वहीं, कई लोग बाइक का इस्तेमाल रोजाना नहीं करते। कभी छुट्टी, यात्रा या किसी दूसरे कारण से बाइक कई हफ्तों तक खड़ी रह जाती है। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या टैंक में पड़ा पेट्रोल भी खराब हो जाता है? चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे जान सकते हैं कि क्या बाइक में डला हुआ पेट्रोल खराब हो सकता है या नहीं...