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रातभर ट्रेन में अकेले सफर कर रही हैं महिला? बैग में ये चीजें नहीं हुईं तो पड़ सकती है परेशानी

Fri, 25 Sep 2026 12:26 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 25 Sep 2026 12:26 PM IST
सार

Night Train Travel: रातभर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को बड़े सामान के साथ कुछ छोटी लेकिन काम की चीजें भी बैग में रखनी चाहिए। इन चीजों की जरूरत अक्सर सफर के दौरान अचानक पड़ जाती है।
 

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Night Train Travel Small Things You Should Carry in Your Bag
रात की ट्रेन पकड़ने से पहले चेक कर लें बैग - फोटो : AI

अगर ट्रेन से रातभर का सफर करने वाले हैं तो टिकट, मोबाइल और कपड़ों के साथ कुछ छोटी-छोटी चीजें भी बैग में जरूर रख लें। सफर के दौरान इनकी जरूरत कब पड़ जाए, पता नहीं चलता। खासकर रात के सफर में छोटी चीजें साथ हों तो बार-बार सामान खोलने या किसी दूसरे यात्री से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Night Train Travel Small Things You Should Carry in Your Bag
रात की ट्रेन पकड़ने से पहले चेक कर लें बैग - फोटो : AI

पानी की बोतल जरूर रखें
रात के सफर में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ सकती है। ट्रेन में पानी मिल जाता है, लेकिन फिर भी अपनी बोतल साथ रखना सुविधाजनक रहता है। कोशिश करें कि बोतल पहले से भरकर रखें, ताकि सीट पर पहुंचने के बाद इधर-उधर न जाना पड़े।

छोटा तौलिया या रूमाल आएगा काम
एक छोटा तौलिया या साफ रूमाल बैग में रखने में ज्यादा जगह नहीं लेता। चेहरे या हाथ साफ करने से लेकर कई छोटी जरूरतों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। रात में सोते समय भी यह काम आ सकता है।

Night Train Travel Small Things You Should Carry in Your Bag
रात की ट्रेन पकड़ने से पहले चेक कर लें बैग - फोटो : Adobe stock

टिश्यू पेपर और सैनिटाइजर न भूलें
ट्रेन में सफर के दौरान टिश्यू पेपर और सैनिटाइजर भी काफी काम आते हैं। खाना खाने से पहले हाथ साफ करने या किसी चीज को तुरंत साफ करने के लिए इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी छोटी पैकिंग बैग में ज्यादा जगह भी नहीं घेरती।

चार्जिंग के लिए रखें जरूरी सामान
रातभर के सफर में मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है। इसलिए चार्जिंग केबल के साथ पावर बैंक रखना भी सुविधाजनक हो सकता है। हालांकि पावर बैंक को इस्तेमाल करते समय उसे सुरक्षित जगह पर रखें और गर्म होने पर इस्तेमाल न करें।

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Night Train Travel Small Things You Should Carry in Your Bag
रात की ट्रेन पकड़ने से पहले चेक कर लें बैग - फोटो : AI Generated

आंखों पर लगाने के लिए आई मास्क
अगर ट्रेन में रोशनी की वजह से नींद आने में परेशानी होती है तो एक साधारण आई मास्क साथ रखा जा सकता है। यह छोटा होता है और बैग में आसानी से आ जाता है। खासकर तब काम आता है जब आसपास के यात्री देर रात तक जाग रहे हों।

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रात की ट्रेन पकड़ने से पहले चेक कर लें बैग - फोटो : AI Generated

दवाइयां और जरूरी चीजें अलग रखें
अगर रोज कोई दवा लेते हैं तो उसे बड़े बैग के अंदर रखने के बजाय ऐसी जगह रखें जहां आसानी से मिल जाए। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज, टिकट और मोबाइल को भी ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। रातभर के ट्रेन सफर में आराम सिर्फ बड़े सामान से नहीं, बल्कि इन छोटी-छोटी चीजों से भी बढ़ जाता है। इसलिए घर से निकलने से पहले एक बार बैग की जांच कर लें, ताकि रास्ते में छोटी जरूरत के लिए परेशानी न हो।

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