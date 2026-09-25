रातभर ट्रेन में अकेले सफर कर रही हैं महिला? बैग में ये चीजें नहीं हुईं तो पड़ सकती है परेशानी

1 of 5 रात की ट्रेन पकड़ने से पहले चेक कर लें बैग - फोटो : AI







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अगर ट्रेन से रातभर का सफर करने वाले हैं तो टिकट, मोबाइल और कपड़ों के साथ कुछ छोटी-छोटी चीजें भी बैग में जरूर रख लें। सफर के दौरान इनकी जरूरत कब पड़ जाए, पता नहीं चलता। खासकर रात के सफर में छोटी चीजें साथ हों तो बार-बार सामान खोलने या किसी दूसरे यात्री से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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पानी की बोतल जरूर रखें

रात के सफर में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ सकती है। ट्रेन में पानी मिल जाता है, लेकिन फिर भी अपनी बोतल साथ रखना सुविधाजनक रहता है। कोशिश करें कि बोतल पहले से भरकर रखें, ताकि सीट पर पहुंचने के बाद इधर-उधर न जाना पड़े।



छोटा तौलिया या रूमाल आएगा काम

एक छोटा तौलिया या साफ रूमाल बैग में रखने में ज्यादा जगह नहीं लेता। चेहरे या हाथ साफ करने से लेकर कई छोटी जरूरतों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। रात में सोते समय भी यह काम आ सकता है।

3 of 5 रात की ट्रेन पकड़ने से पहले चेक कर लें बैग - फोटो : Adobe stock

टिश्यू पेपर और सैनिटाइजर न भूलें

ट्रेन में सफर के दौरान टिश्यू पेपर और सैनिटाइजर भी काफी काम आते हैं। खाना खाने से पहले हाथ साफ करने या किसी चीज को तुरंत साफ करने के लिए इन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी छोटी पैकिंग बैग में ज्यादा जगह भी नहीं घेरती।



चार्जिंग के लिए रखें जरूरी सामान

रातभर के सफर में मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है। इसलिए चार्जिंग केबल के साथ पावर बैंक रखना भी सुविधाजनक हो सकता है। हालांकि पावर बैंक को इस्तेमाल करते समय उसे सुरक्षित जगह पर रखें और गर्म होने पर इस्तेमाल न करें।

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आंखों पर लगाने के लिए आई मास्क

अगर ट्रेन में रोशनी की वजह से नींद आने में परेशानी होती है तो एक साधारण आई मास्क साथ रखा जा सकता है। यह छोटा होता है और बैग में आसानी से आ जाता है। खासकर तब काम आता है जब आसपास के यात्री देर रात तक जाग रहे हों।

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