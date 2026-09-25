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बार-बार क्यों खुल जाते हैं जूते के फीते? नोट कर लें ये एक खास ट्रिक

Fri, 25 Sep 2026 12:00 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 25 Sep 2026 12:00 PM IST
सार

जूते के फीते बार-बार खुलने की वजह सिर्फ कमजोर गांठ नहीं होती, बल्कि गांठ लगाने का तरीका और चलते समय पड़ने वाला खिंचाव भी इसका कारण हो सकता है। एक छोटी सी ट्रिक अपनाकर फीते को ज्यादा मजबूती से बांधा जा सकता है और बार-बार गांठ लगाने की परेशानी कम की जा सकती है।

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Why Do Shoelaces Keep Coming Undone shoes ke feete kyo khul jate hain
जूते के फीते बांधने का क्या तरीका सही है जिससे फीते खुलते नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI

जूते पहनते समय एक परेशानी कई लोगों के साथ होती है। दरअसल, चलते-चलते जूते के फीते अचानक खुल जाते हैं। कभी सड़क पर चलते हुए ऐसा होता है तो कभी सीढ़ियां चढ़ते समय। ऐसे में फीते खुलने के बाद उन्हें दोबारा बांधना पड़ता है।



अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है तो इसकी वजह जानना जरूरी है। दरअसल, फीते की गांठ सिर्फ बांधने पर ही मजबूत नहीं होती। गांठ किस तरह बनाई गई है, इसका भी काफी असर पड़ता है। इसलिए आप यहां जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे जूते के फीते बार-बार खुलने से बच सकते हैं। आप आगे इस ट्रिक के बारे में जान सकते हैं...
Why Do Shoelaces Keep Coming Undone shoes ke feete kyo khul jate hain
जूते के फीते बांधने का क्या तरीका सही है जिससे फीते खुलते नहीं? - फोटो : AI Generated

जूते के फीते पर गांठ लगाने का तरीका क्यों होता है अहम?

  • जूते के फीते बांधने के कई तरीके होते हैं
  • पर हर गांठ समान रूप से मजबूत नहीं होती
  • अगर गांठ के दोनों हिस्से जूते के ऊपर एक तरफ खिंचे हुए दिखाई देते हैं, तो वह गांठ आसानी से ढीली पड़ सकती है
Why Do Shoelaces Keep Coming Undone shoes ke feete kyo khul jate hain
जूते के फीते बांधने का क्या तरीका सही है जिससे फीते खुलते नहीं? - फोटो : AI Generated
  • चलते समय पैर की लगातार हलचल फीते पर खिंचाव पैदा करती है
  • इस दौरान गांठ पर बार-बार झटका लगता है
  • अगर गांठ सही तरीके से नहीं बनी है तो धीरे-धीरे वह ढीली होकर खुल सकती है
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जूते के फीते बांधने का क्या तरीका सही है जिससे फीते खुलते नहीं? - फोटो : AI Generated

जूते के फीते बांधने के लिए कौन सी ट्रिक आ सकती है काम?

  • जूते के फीतों को बांधते समय सामान्य गांठ लगाने के बाद एक अतिरिक्त छोटा लूप बनाया जा सकता है जिसे आमतौर पर Double Knot कहा जाता है
  • इसके लिए पहले फीते की सामान्य गांठ बांधें
  • इसके बाद बने दोनों लूप को आपस में एक बार और बांध दें
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Why Do Shoelaces Keep Coming Undone shoes ke feete kyo khul jate hain
जूते के फीते बांधने का क्या तरीका सही है जिससे फीते खुलते नहीं? - फोटो : AI Generated
  • इससे गांठ के खुलने की संभावना कम हो जाती है
  • खासकर उन लोगों के लिए यह तरीका उपयोगी हो सकता है जिन्हें चलते या दौड़ते समय फीते बार-बार खुलने की परेशानी होती है
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