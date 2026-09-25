बार-बार क्यों खुल जाते हैं जूते के फीते? नोट कर लें ये एक खास ट्रिक

जूते के फीते बांधने का क्या तरीका सही है जिससे फीते खुलते नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI

जूते पहनते समय एक परेशानी कई लोगों के साथ होती है। दरअसल, चलते-चलते जूते के फीते अचानक खुल जाते हैं। कभी सड़क पर चलते हुए ऐसा होता है तो कभी सीढ़ियां चढ़ते समय। ऐसे में फीते खुलने के बाद उन्हें दोबारा बांधना पड़ता है।





अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है तो इसकी वजह जानना जरूरी है। दरअसल, फीते की गांठ सिर्फ बांधने पर ही मजबूत नहीं होती। गांठ किस तरह बनाई गई है, इसका भी काफी असर पड़ता है। इसलिए आप यहां जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे जूते के फीते बार-बार खुलने से बच सकते हैं। आप आगे इस ट्रिक के बारे में जान सकते हैं...