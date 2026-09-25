बार-बार क्यों खुल जाते हैं जूते के फीते? नोट कर लें ये एक खास ट्रिक

जूते पहनते समय एक परेशानी कई लोगों के साथ होती है। दरअसल, चलते-चलते जूते के फीते अचानक खुल जाते हैं। कभी सड़क पर चलते हुए ऐसा होता है तो कभी सीढ़ियां चढ़ते समय। ऐसे में फीते खुलने के बाद उन्हें दोबारा बांधना पड़ता है।
अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है तो इसकी वजह जानना जरूरी है। दरअसल, फीते की गांठ सिर्फ बांधने पर ही मजबूत नहीं होती। गांठ किस तरह बनाई गई है, इसका भी काफी असर पड़ता है। इसलिए आप यहां जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे जूते के फीते बार-बार खुलने से बच सकते हैं। आप आगे इस ट्रिक के बारे में जान सकते हैं...
2 of 6
जूते के फीते बांधने का क्या तरीका सही है जिससे फीते खुलते नहीं?
- फोटो : AI Generated
जूते के फीते पर गांठ लगाने का तरीका क्यों होता है अहम?
- जूते के फीते बांधने के कई तरीके होते हैं
- पर हर गांठ समान रूप से मजबूत नहीं होती
- अगर गांठ के दोनों हिस्से जूते के ऊपर एक तरफ खिंचे हुए दिखाई देते हैं, तो वह गांठ आसानी से ढीली पड़ सकती है
3 of 6
जूते के फीते बांधने का क्या तरीका सही है जिससे फीते खुलते नहीं?
- फोटो : AI Generated
- चलते समय पैर की लगातार हलचल फीते पर खिंचाव पैदा करती है
- इस दौरान गांठ पर बार-बार झटका लगता है
- अगर गांठ सही तरीके से नहीं बनी है तो धीरे-धीरे वह ढीली होकर खुल सकती है
4 of 6
जूते के फीते बांधने का क्या तरीका सही है जिससे फीते खुलते नहीं?
- फोटो : AI Generated
जूते के फीते बांधने के लिए कौन सी ट्रिक आ सकती है काम?
- जूते के फीतों को बांधते समय सामान्य गांठ लगाने के बाद एक अतिरिक्त छोटा लूप बनाया जा सकता है जिसे आमतौर पर Double Knot कहा जाता है
- इसके लिए पहले फीते की सामान्य गांठ बांधें
- इसके बाद बने दोनों लूप को आपस में एक बार और बांध दें
5 of 6
जूते के फीते बांधने का क्या तरीका सही है जिससे फीते खुलते नहीं?
- फोटो : AI Generated
- इससे गांठ के खुलने की संभावना कम हो जाती है
- खासकर उन लोगों के लिए यह तरीका उपयोगी हो सकता है जिन्हें चलते या दौड़ते समय फीते बार-बार खुलने की परेशानी होती है