पैन खो गया? जानें नया फिजिकल पैन कार्ड दोबारा घर मंगवाने का आसान तरीका

अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, तो सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि दोबारा नया पैन नंबर बनवाने की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन रखना नियमों के खिलाफ है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल न करें कि नया पैन कार्ड बनवाएं।





अगर पैन कार्ड गुम हो जाए, तो फिर खोए हुए कार्ड की स्थिति में मौजूदा पैन का ही दोबारा प्रिंट कराया जाता है। इसलिए अगर आपका पैन कार्ड भी खो गया है, तो आप यहां जान सकते हैं कि आप कैसे दोबारा पैन कार्ड मंगवा सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में पैन कार्ड मंगवाने का तरीका जान सकते हैं...