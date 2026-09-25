पैन खो गया? जानें नया फिजिकल पैन कार्ड दोबारा घर मंगवाने का आसान तरीका

अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, तो सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि दोबारा नया पैन नंबर बनवाने की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन रखना नियमों के खिलाफ है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल न करें कि नया पैन कार्ड बनवाएं।
अगर पैन कार्ड गुम हो जाए, तो फिर खोए हुए कार्ड की स्थिति में मौजूदा पैन का ही दोबारा प्रिंट कराया जाता है। इसलिए अगर आपका पैन कार्ड भी खो गया है, तो आप यहां जान सकते हैं कि आप कैसे दोबारा पैन कार्ड मंगवा सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में पैन कार्ड मंगवाने का तरीका जान सकते हैं...
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पैन कार्ड गुम होने पर दोबारा कैसे बनवाएं?
- फोटो : Adobe Stock
पैन कार्ड रिप्रिंट के लिए कैसे करें आवेदन?
पहला स्टेप
- अगर पैन की डिटेल में कोई बदलाव नहीं करना है, तो पैन कार्ड रिप्रिंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है
- इसके लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://onlineservices.proteantech.in/paam/ReprintEPan.html पर जाएं
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पैन कार्ड गुम होने पर दोबारा कैसे बनवाएं?
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दूसरा स्टेप
- फिर यहां पर आपको पहले पैन कार्ड नंबर भरना है
- इसके बाद चाहें तो आधार नंबर भर दें या इस कॉलम को खाली छोड़ दें
- अब अपनी जन्मतिथि का महीना और वर्ष दर्ज करें
- फिर I'm not a robot क्लिक करें
- इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दें
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पैन कार्ड गुम होने पर दोबारा कैसे बनवाएं?
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पैन कार्ड रिप्रिंट करवाने की कितनी फीस लगती है?
- अगर आप पैन कार्ड को भारत के किसी एड्रेस पर मंगवाते हैं तो आपको 50 रुपये शुल्क देना होगा
- जबकि, भारत से बाहर कहीं मंगवाने पर 959 रुपये देने होते हैं
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पैन कार्ड गुम होने पर दोबारा कैसे बनवाएं?
- फोटो : अमर उजाला
क्या ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं?
- हां, आप ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं
- इसके लिए आपको इस आधिकारिक वेबसाइट https://onlineservices.proteantech.in/paam/requestAndDownloadEPAN.html पर जाना होता है
- यहां पर पैन नंबर, आधार नंबर आदि भर आप ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं