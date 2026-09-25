रेलवे स्टेशन के नाम पीले बोर्ड पर काले रंग से ही क्यों लिखे जाते हैं? जानें इसके पीछे की वजह

रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले नजर अक्सर प्लेटफॉर्म पर लगे बड़े साइन बोर्ड पर जाती है। इन बोर्ड पर स्टेशन का नाम आमतौर पर पीले रंग की बैकग्राउंड पर काले अक्षरों में लिखा दिखाई देता है।
ऐसे में कई यात्रियों के मन में सवाल आता है कि रेलवे स्टेशन के नाम के बोर्ड के लिए पीला रंग ही क्यों चुना गया है और स्टेशन का नाम काले रंग से इस पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा गया? तो चलिए इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। आप आग इसका कारण जान सकते हैं...
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रेलवे स्टेशन के बोर्ड पीले रंग के ही क्यों होते हैं?
- फोटो : AI Generated
क्यों पीले बोर्ड पर काले रंग से होता है हर रेलवे स्टेशन का नाम?
- पीला रंग सामान्य परिस्थितियों में दूर से काफी आसानी से नजर आता है
- इसके ऊपर काले अक्षर लिखे जाने पर दोनों रंगों के बीच अच्छा कंट्रास्ट बनता है
- इस वजह से चलते हुए यात्री भी स्टेशन का नाम आसानी से पढ़ सकते हैं
- स्टेशन के साइन बोर्ड का उद्देश्य ही यह है कि यात्री को बिना भ्रम के पता चल सके कि वह किस स्टेशन पर पहुंचा है
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रेलवे स्टेशन के बोर्ड पीले रंग के ही क्यों होते हैं?
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यात्रियों के अलावा लोको पायलट का भी रखा जाता है ध्यान
- रेलवे स्टेशन के नाम वाले बोर्ड केवल यात्रियों के लिए ही उपयोगी नहीं होते
- ट्रेन चलाने वाले लोको पायलटों के लिए भी स्टेशन की पहचान महत्वपूर्ण होती है
- ट्रेन जब किसी स्टेशन से गुजरती है या वहां पहुंचती है, तब साइन बोर्ड से स्थान की पहचान करने में मदद मिलती है
- ऐसे में बोर्ड का स्पष्ट और आसानी से दिखाई देना जरूरी होता है
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रेलवे स्टेशन के बोर्ड पीले रंग के ही क्यों होते हैं?
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- पीली पृष्ठभूमि और काले अक्षरों का संयोजन इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रभावी माना जाता है
- कम रोशनी या अलग-अलग मौसम की परिस्थितियों में भी साइन बोर्ड की दृश्यता महत्वपूर्ण रहती है
- स्टेशन के नाम वाले बोर्ड पर आमतौर पर स्टेशन का नाम अलग-अलग भाषाओं में लिखा होता है
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रेलवे स्टेशन के बोर्ड पीले रंग के ही क्यों होते हैं?
- फोटो : AI Generated
- भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर स्थानीय भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल भी किया जाता है
- इसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए स्टेशन की पहचान आसान बनाना है
- यानी स्टेशन के नाम के बोर्ड का पीला रंग सिर्फ सजावट या परंपरा का हिस्सा नहीं है
- इसमें सबसे अहम भूमिका दृश्यता, कंट्रास्ट और पहचान की है