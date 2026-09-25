रेलवे स्टेशन के नाम पीले बोर्ड पर काले रंग से ही क्यों लिखे जाते हैं? जानें इसके पीछे की वजह

रेलवे स्टेशन के बोर्ड पीले रंग के ही क्यों होते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले नजर अक्सर प्लेटफॉर्म पर लगे बड़े साइन बोर्ड पर जाती है। इन बोर्ड पर स्टेशन का नाम आमतौर पर पीले रंग की बैकग्राउंड पर काले अक्षरों में लिखा दिखाई देता है।





ऐसे में कई यात्रियों के मन में सवाल आता है कि रेलवे स्टेशन के नाम के बोर्ड के लिए पीला रंग ही क्यों चुना गया है और स्टेशन का नाम काले रंग से इस पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा गया? तो चलिए इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। आप आग इसका कारण जान सकते हैं...