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रेलवे स्टेशन के नाम पीले बोर्ड पर काले रंग से ही क्यों लिखे जाते हैं? जानें इसके पीछे की वजह

Fri, 25 Sep 2026 12:46 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 25 Sep 2026 12:46 PM IST
सार

रेलवे स्टेशनों पर नाम लिखने के लिए काले रंग का इस्तेमाल होता है और इसके पीछे एक पीले रंग का बोर्ड लगा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये पीला और काल रंग ही क्यों इस्तेमाल होता है? पीला रंग दूर से आसानी से दिखाई देता है और रेलवे के साइन बोर्ड यात्रियों के साथ-साथ लोको पायलटों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं।

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Why Are Railway Station Names Written in Yellow board par black colour se kyo likhe hote hain station ke name
रेलवे स्टेशन के बोर्ड पीले रंग के ही क्यों होते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले नजर अक्सर प्लेटफॉर्म पर लगे बड़े साइन बोर्ड पर जाती है। इन बोर्ड पर स्टेशन का नाम आमतौर पर पीले रंग की बैकग्राउंड पर काले अक्षरों में लिखा दिखाई देता है।



ऐसे में कई यात्रियों के मन में सवाल आता है कि रेलवे स्टेशन के नाम के बोर्ड के लिए पीला रंग ही क्यों चुना गया है और स्टेशन का नाम काले रंग से इस पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा गया? तो चलिए इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। आप आग इसका कारण जान सकते हैं...
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रेलवे स्टेशन के बोर्ड पीले रंग के ही क्यों होते हैं? - फोटो : AI Generated

क्यों पीले बोर्ड पर काले रंग से होता है हर रेलवे स्टेशन का नाम?

  • पीला रंग सामान्य परिस्थितियों में दूर से काफी आसानी से नजर आता है
  • इसके ऊपर काले अक्षर लिखे जाने पर दोनों रंगों के बीच अच्छा कंट्रास्ट बनता है
  • इस वजह से चलते हुए यात्री भी स्टेशन का नाम आसानी से पढ़ सकते हैं
  • स्टेशन के साइन बोर्ड का उद्देश्य ही यह है कि यात्री को बिना भ्रम के पता चल सके कि वह किस स्टेशन पर पहुंचा है
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रेलवे स्टेशन के बोर्ड पीले रंग के ही क्यों होते हैं? - फोटो : AI Generated

यात्रियों के अलावा लोको पायलट का भी रखा जाता है ध्यान

  • रेलवे स्टेशन के नाम वाले बोर्ड केवल यात्रियों के लिए ही उपयोगी नहीं होते
  • ट्रेन चलाने वाले लोको पायलटों के लिए भी स्टेशन की पहचान महत्वपूर्ण होती है
  • ट्रेन जब किसी स्टेशन से गुजरती है या वहां पहुंचती है, तब साइन बोर्ड से स्थान की पहचान करने में मदद मिलती है
  • ऐसे में बोर्ड का स्पष्ट और आसानी से दिखाई देना जरूरी होता है
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रेलवे स्टेशन के बोर्ड पीले रंग के ही क्यों होते हैं? - फोटो : AI Generated
  • पीली पृष्ठभूमि और काले अक्षरों का संयोजन इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रभावी माना जाता है
  • कम रोशनी या अलग-अलग मौसम की परिस्थितियों में भी साइन बोर्ड की दृश्यता महत्वपूर्ण रहती है
  • स्टेशन के नाम वाले बोर्ड पर आमतौर पर स्टेशन का नाम अलग-अलग भाषाओं में लिखा होता है
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रेलवे स्टेशन के बोर्ड पीले रंग के ही क्यों होते हैं? - फोटो : AI Generated
  • भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर स्थानीय भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल भी किया जाता है
  • इसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए स्टेशन की पहचान आसान बनाना है
  • यानी स्टेशन के नाम के बोर्ड का पीला रंग सिर्फ सजावट या परंपरा का हिस्सा नहीं है
  • इसमें सबसे अहम भूमिका दृश्यता, कंट्रास्ट और पहचान की है
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