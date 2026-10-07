ध्यान दें: नवंबर से इन लोगों का बढ़ सकता है बिजली का बिल, चेक करें क्या आपको भी देने होंगे ज्यादा पैसे

Electricity Bill True-Up Charges:
अगर आप तेलंगाना में रहते हैं और आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। क्योंकि, आने वाले महीनों में आपके बिजली के बिल का अमाउंट पहले के मुकाबले बढ़ सकता है।
दरअसल, तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी टीजीईआरसी ने बिजली की लागत से जुड़े ट्रू-अप चार्ज को मंजूरी दी है। इसके बाद अब इस अतिरिक्त राशि का बोझ बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं ये चार्ज कितना लगेगा और ये चार्ज क्यों लग रहा है जैसी जरूरी बातें। बिजली उपभोक्ता आगे इस बारे में जान सकते हैं...
2 of 6
तेलंगाना में क्यों बिजली के बिल में एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा जाएगा?
- फोटो : एआई जनरेटेड
बिजली बिल में कब से लगेगा अतिरिक्त चार्ज?
- टीजीईआरसी की मंजूरी के बाद नवंबर 2026 से बिजली बिल में ट्रू-अप चार्ज जोड़ा जाएगा
- नवंबर महीने में उपभोक्ताओं को 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अतिरिक्त चार्ज देना होगा
- जितनी ज्यादा बिजली की खपत होगी, बिल में ट्रू-अप चार्ज की राशि भी उसी हिसाब से बढ़ेगी
3 of 6
तेलंगाना में क्यों बिजली के बिल में एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा जाएगा?
- फोटो : Adobe Stock
क्या ये चार्ज आगे बढ़ सकता है?
- हां, बिजली उपभोक्ताओं के लिए दिसंबर से खर्च और बढ़ सकता है
- दिसंबर 2026 से ट्रू-अप चार्ज बढ़कर 50 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगा
- इस तरह नवंबर में जहां 30 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, वहीं दिसंबर से यही चार्ज 50 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगा
4 of 6
तेलंगाना में क्यों बिजली के बिल में एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा जाएगा?
- फोटो : Adobe Stock
किन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर?
- इस फैसले का असर सिर्फ घरेलू बिजली कनेक्शन वाले लोगों तक सीमित नहीं रहेगा
- बल्कि, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल में यह अतिरिक्त चार्ज शामिल किया जाएगा
- हालांकि, खेती के लिए पंप-सेट चलाने वाले किसानों को इस ट्रू-अप चार्ज से बाहर रखा गया है
5 of 6
तेलंगाना में क्यों बिजली के बिल में एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा जाएगा?
- फोटो : Adobe Stock
कितने ट्रू-अप चार्ज को मंजूरी दी गई है?
- जानकारी के मुताबिक, कुल 7635 करोड़ रुपये के ट्रू-अप चार्ज को मंजूरी दी गई है
- इसमें से 2214 करोड़ रुपये कृषि पंप-सेट से जुड़ी राशि है
- गौरतलब, है कि खेती के लिए बिजली फ्री है, इसलिए यह राशि किसानों से नहीं वसूली जाएगी
- वहीं, 2022-23 और 2023-24 की बिजली लागत से जुड़े ट्रू-अप चार्ज के तहत उपभोक्ताओं से 5420 करोड़ रुपये की राशि वसूली जाएगी