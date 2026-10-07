ध्यान दें: नवंबर से इन लोगों का बढ़ सकता है बिजली का बिल, चेक करें क्या आपको भी देने होंगे ज्यादा पैसे

तेलंगाना में क्यों बिजली के बिल में एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा जाएगा? - फोटो : Amar Ujala AI





दरअसल, तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी टीजीईआरसी ने बिजली की लागत से जुड़े ट्रू-अप चार्ज को मंजूरी दी है। इसके बाद अब इस अतिरिक्त राशि का बोझ बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं ये चार्ज कितना लगेगा और ये चार्ज क्यों लग रहा है जैसी जरूरी बातें। बिजली उपभोक्ता आगे इस बारे में जान सकते हैं...

अगर आप तेलंगाना में रहते हैं और आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। क्योंकि, आने वाले महीनों में आपके बिजली के बिल का अमाउंट पहले के मुकाबले बढ़ सकता है।