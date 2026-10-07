ध्यान दें: बैंक खाते से बिना पता चले कट रहे हैं पैसे? जानें क्या हैं ये छिपे चार्ज और कैसे करें इन्हें कम

बैंक खाते में लगने वाले एक्स्ट्रा चार्ज से कैसे बचें? - फोटो : Amar Ujala AI

सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना लगभग हर किसी के लिए जरूरी होता है। सैलरी आने से लेकर बिल भरने और रोजमर्रा के खर्च तक, ज्यादातर काम इसी खाते से जुड़े होते हैं।





पर कई बार खाते में रखी रकम धीरे-धीरे कम होती रहती है, क्योंकि बैंक की तरफ से लगने वाले कुछ छोटे-छोटे शुल्क हमारे खाते से कटते रहते हैं। इसमें न्यूनतम बैलेंस, एटीएम ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड और एसएमएस अलर्ट जैसे चार्ज शामिल होते हैं। तो चलिए जानते हैं आप कैसे इन छिपे हुए चार्ज से पैसे बचा सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...