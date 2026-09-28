दो सहेलियां मिलकर बिजनेस शुरू कर रही हैं? पैसा लगाने से पहले इन बातों को लिखित में तय करें

1 of 5 सहेली के साथ बिजनेस शुरू करने वाली हैं? - फोटो : एआई







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दो सहेलियां मिलकर बिजनेस शुरू करें तो शुरुआत काफी अच्छी लग सकती है। एक के पास आइडिया हो और दूसरी के पास पैसा या काम संभालने का अनुभव, तो दोनों मिलकर काम आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन सिर्फ दोस्ती के भरोसे बिजनेस चलाना हमेशा सही नहीं होता। पैसा और जिम्मेदारियां जुड़ने के बाद छोटी सी गलतफहमी भी दोस्ती पर असर डाल सकती है। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले जरूरी बातें लिखित में तय करना समझदारी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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कौन कितना पैसा लगाएगा?

सबसे पहले यह साफ करें कि दोनों पार्टनर बिजनेस में कितनी रकम लगाएंगी। अगर एक पार्टनर ज्यादा पैसा लगा रही है और दूसरी कम, तो यह भी लिखें कि दोनों की हिस्सेदारी कितनी होगी। बाद में कोई अतिरिक्त पैसा लगाने की जरूरत पड़े तो वह रकम किस तरह आएगी, यह भी पहले से तय कर लें।



किसकी क्या जिम्मेदारी होगी

सिर्फ पैसा लगाना ही पार्टनरशिप नहीं है। बिजनेस में कौन ग्राहक संभालेगी, कौन खरीदारी करेगी, कौन सोशल मीडिया देखेगी और कौन हिसाब-किताब रखेगी, इसकी जिम्मेदारी पहले से तय करें। दोनों का काम बराबर नहीं है तो इसे भी लिखित में साफ रखें।

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मुनाफा और नुकसान कैसे बांटेंगे

बिजनेस में मुनाफा होने पर दोनों को कितना हिस्सा मिलेगा, यह लिखित में होना चाहिए। इसी तरह नुकसान होने पर किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी, यह भी पहले तय करें। साझेदारी में लाभ और हानि के बंटवारे के नियम पार्टनरशिप डीड में स्पष्ट किए जा सकते हैं।



बिजनेस का बैंक अकाउंट और हिसाब

बिजनेस का पैसा निजी खर्चों से अलग रखना बेहतर है। बिजनेस के लिए अलग बैंक अकाउंट और साफ हिसाब रखें। किस खर्च के लिए दोनों की मंजूरी जरूरी होगी और कौन अकेले भुगतान कर सकती है, यह भी लिखित में तय किया जा सकता है।

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कोई एक पार्टनर बिजनेस छोड़ना चाहे तो?

यह बात अक्सर शुरुआत में कोई नहीं सोचता। लेकिन अगर कुछ महीनों बाद एक सहेली बिजनेस छोड़ना चाहे तो क्या होगा, यह पहले से तय कर लें। उसकी हिस्सेदारी कैसे निकलेगी, सामान या संपत्ति का हिसाब कैसे होगा और बकाया रकम का क्या होगा, इन बातों को लिखित समझौते में शामिल किया जा सकता है।

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