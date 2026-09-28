फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   How Much Cash Deposit in Bank Account Triggers Income Tax Radar Know Rules in hindi

बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा होने पर इनकम टैक्स की नजर पड़ सकती है? जानें नियम

Mon, 28 Sep 2026 07:10 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 28 Sep 2026 07:10 PM IST
सार

Bank Account Cash Deposit Limits: अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के मन ये सवाल आता है कि वो अपने बैंक अकाउंट में अधिकतम कितने रुपये जमा कर सकते हैं। आइए इस लेख में यही समझते हैं कितने रुपये तक जमा करने पर आयकर विभाग की नजर आपके खाते पर पड़ सकती है।

विज्ञापन
How Much Cash Deposit in Bank Account Triggers Income Tax Radar Know Rules in hindi
बैंक अकाउंट कैश डिपॉजिट लिमिट - फोटो : AI

Income Tax Notice Cash Deposit Rules: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि बैंक खाते में कितना पैसा जमा करने पर आयकर विभाग की नजर पड़ सकती है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में अपने सेविंग्स बैंक खाते में कुल 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद (कैश) जमा करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग का रडार एक्टिव हो जाता है।



हालांकि, सिर्फ नकद जमा करने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर जमा की गई रकम का सही हिसाब या आयकर रिटर्न से मेल नहीं होता है, तो विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। आइए इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
How Much Cash Deposit in Bank Account Triggers Income Tax Radar Know Rules in hindi
बैंक - फोटो : Adobe Stock

सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपये की कैश सीमा
आयकर नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने बचत खाते में एक साल के दौरान कुल 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा करता है, तो बैंक इसकी जानकारी खुद ही 'स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस' (एसएफटी) के जरिए इनकम टैक्स विभाग को भेजते हैं। यह सीमा किसी एक बैंक के आपके सभी बचत खातों को मिलाकर गिनी जाती है।

How Much Cash Deposit in Bank Account Triggers Income Tax Radar Know Rules in hindi
बैंक - फोटो : Adobe Stock

करंट अकाउंट में नकद जमा की 50 लाख की लिमिट

  • व्यापारियों और कारोबारियों के लिए चालू खाते के नियम थोड़े अलग और उदार होते हैं।
  • अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने करंट अकाउंट में 50 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा करते हैं, तो बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को सौंपता है।
  • व्यावसायिक लेन-देन होने के बावजूद 50 लाख से अधिक की नकद राशि पर विभाग की नजर बनी रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
How Much Cash Deposit in Bank Account Triggers Income Tax Radar Know Rules in hindi
बैंक - फोटो : Adobe Stock

एक दिन में 50,000 रुपये के लेन-देन पर पैन अनिवार्य

  • बैंक शाखा में एक ही दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक नकद जमा करने अथवा निकालने पर पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होता है।
  • अगर आपके पास पैन कार्ड दर्ज नहीं है या आप गलत जानकारी देते हैं, तो बैंक लेन-देन रोक सकता है और भविष्य में टैक्स नोटिस का जोखिम काफी बढ़ जाता है।
विज्ञापन
How Much Cash Deposit in Bank Account Triggers Income Tax Radar Know Rules in hindi
टैक्स नोटिस आने पर घबराएं नहीं, हिसाब रखें तैयार - फोटो : Freepik
टैक्स नोटिस आने पर घबराएं नहीं, हिसाब रखें तैयार
  • बैंक खाते में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप पर तुरंत जुर्माना लग जाएगा।
  • अगर आपके पास जमा किए गए पैसों का वैध स्रोत मौजूद है और वह आपके आईटीआर से मेल खाता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है।
  • बस अपने पास बैंक स्लिप और आय के दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed