बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा होने पर इनकम टैक्स की नजर पड़ सकती है? जानें नियम

Income Tax Notice Cash Deposit Rules: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि बैंक खाते में कितना पैसा जमा करने पर आयकर विभाग की नजर पड़ सकती है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में अपने सेविंग्स बैंक खाते में कुल 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद (कैश) जमा करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग का रडार एक्टिव हो जाता है।
हालांकि, सिर्फ नकद जमा करने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर जमा की गई रकम का सही हिसाब या आयकर रिटर्न से मेल नहीं होता है, तो विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। आइए इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
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सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपये की कैश सीमा
आयकर नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने बचत खाते में एक साल के दौरान कुल 10 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा करता है, तो बैंक इसकी जानकारी खुद ही 'स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस' (एसएफटी) के जरिए इनकम टैक्स विभाग को भेजते हैं। यह सीमा किसी एक बैंक के आपके सभी बचत खातों को मिलाकर गिनी जाती है।
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करंट अकाउंट में नकद जमा की 50 लाख की लिमिट
- व्यापारियों और कारोबारियों के लिए चालू खाते के नियम थोड़े अलग और उदार होते हैं।
- अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने करंट अकाउंट में 50 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा करते हैं, तो बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को सौंपता है।
- व्यावसायिक लेन-देन होने के बावजूद 50 लाख से अधिक की नकद राशि पर विभाग की नजर बनी रहती है।
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एक दिन में 50,000 रुपये के लेन-देन पर पैन अनिवार्य
- बैंक शाखा में एक ही दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक नकद जमा करने अथवा निकालने पर पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होता है।
- अगर आपके पास पैन कार्ड दर्ज नहीं है या आप गलत जानकारी देते हैं, तो बैंक लेन-देन रोक सकता है और भविष्य में टैक्स नोटिस का जोखिम काफी बढ़ जाता है।
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टैक्स नोटिस आने पर घबराएं नहीं, हिसाब रखें तैयार
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टैक्स नोटिस आने पर घबराएं नहीं, हिसाब रखें तैयार
- बैंक खाते में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप पर तुरंत जुर्माना लग जाएगा।
- अगर आपके पास जमा किए गए पैसों का वैध स्रोत मौजूद है और वह आपके आईटीआर से मेल खाता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है।
- बस अपने पास बैंक स्लिप और आय के दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें।