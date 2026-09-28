म्यूचुअल फंड: रोज सिर्फ 167 रुपये की बचत से बनेंगे करोड़पति, जानें 10% स्टेप-अप का सीक्रेट फॉर्मूला

Mutual Fund SIP Investment Formula: हमारे देश के बहुत से लोग जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करके करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि बड़ा फंड बनाने के लिए बहुत बड़ी रकम निवेश करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।





अगर आप रोज के सिर्फ 167 रुपये यानी महीने के 5,000 रुपये बचाने की आदत डालते हैं, तो म्यूचुअल फंड की मदद से आप आसानी से 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति खड़ी कर सकते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा जादू है '10% स्टेप-अप' का सीक्रेट फॉर्मूला, जो आपकी साधारण सी एसआईपी की रकम को कंपाउंडिंग की ताकत से कई गुना बढ़ा देता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।