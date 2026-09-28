पीएम विश्वकर्मा योजना: कौन जुड़ सकता है इस योजना से और क्या मिलते हैं लाभ? यहां जानें

देश में मौजूदा समय में कई तरह की लाभकारी और कलयाणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जा रहा है। जैसे- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।





दरअसल, पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि इस योजना से कौन जुड़ सकता है और कौन नहीं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...