फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Vishwakarma Scheme: Who Can Apply and What Benefits Are Available

पीएम विश्वकर्मा योजना: कौन जुड़ सकता है इस योजना से और क्या मिलते हैं लाभ? यहां जानें

Mon, 28 Sep 2026 04:45 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 28 Sep 2026 04:45 PM IST
सार

पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक और कौशल संबंधी मदद देने के लिए शुरू की गई है। इसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, टूलकिट और बिना गारंटी लोन समेत कई सुविधाएं मिलती हैं।

विज्ञापन
PM Vishwakarma Scheme: Who Can Apply and What Benefits Are Available
पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं? - फोटो : Amar Ujala

देश में मौजूदा समय में कई तरह की लाभकारी और कलयाणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जा रहा है। जैसे- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।



दरअसल, पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि इस योजना से कौन जुड़ सकता है और कौन नहीं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PM Vishwakarma Scheme: Who Can Apply and What Benefits Are Available
पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

किसे मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ?

  • इस योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है
  • इनमें बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले, ताला बनाने वाले और सुनार शामिल हैं
PM Vishwakarma Scheme: Who Can Apply and What Benefits Are Available
पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • इसके अलावा कुम्हार, मूर्तिकार और पत्थर तराशने वाले, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी-चटाई-ब्रूम बनाने वाले और पारंपरिक गुड़िया एवं खिलौना बनाने वाले भी इसके दायरे में आते हैं
  • नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगर भी योजना से जुड़ सकते हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
PM Vishwakarma Scheme: Who Can Apply and What Benefits Are Available
पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या लाभ मिलते हैं? 

  • लाभार्थियों को कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
  • प्रशिक्षण के दौरान जब तक ट्रेनिंग चलती है, तब तक 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाइपेंड दिया जाता है
  • टूलकिट के लिए 15 हजार रुपये भी लाभार्थियों को दिए जाते हैं
विज्ञापन
PM Vishwakarma Scheme: Who Can Apply and What Benefits Are Available
पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • इस योजना से जुड़ने के बाद आपको कुल 3 लाख रुपये तक का लोन सस्ती ब्याज दर पर दिया जाता है
  • इसमें आपको पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाता है
  • फिर आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed