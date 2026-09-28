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Does the new EPFO rule bring a benefit or a loss? These employees could see a drop in their in-hand salary!
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EPFO के नए नियम से फायदा या नुकसान? इन कर्मचारियों की घट सकती है इन-हैंड सैलरी!
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Mon, 28 Sep 2026 06:39 PM IST
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के भविष्य निधि, पेंशन और बीमा से जुड़े अनिवार्य दायरे की वैधानिक वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। सितंबर 2014 के बाद यह पहला मौका है, जब इस सीमा में संशोधन किया गया है।
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