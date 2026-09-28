क्या आपकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट वैध है? जानें ऑनलाइन चेक करने की पूरी प्रक्रिया

Download PUC Certificate Online India: सितंबर का महीना खत्म हो रहा है और अब कुछ ही दिनों में अक्टूबर माह की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में मौसम में बदलाव के साथ ही देश के कई बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) धीरे-धीरे बिगड़ने लगता है और वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग सड़कों पर वाहनों की पीयूसी चेकिंग अचानक बढ़ा देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चेकिंग में पकड़े जाने पर लगभग 10 हजार का भारी-भरकम चालान कटता है।
इसलिए अगर आपकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो आपको भारी-भरकम चालान भरना पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते अपने वाहन के पीयूसी की वैधता ऑनलाइन चेक करना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में समझते हैं।
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परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट का करें चयन
- फोटो : Adobestock
परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट का करें चयन
- अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट (puc.parivahan.gov.in) खोलें।
- होमपेज पर दिए गए 'PUC Certificate' वाले मेन्यू पर क्लिक करें।
- यह सरकारी पोर्टल आपको वाहन के प्रदूषण का लाइव डेटा और उसकी वैधता चेक करने की सुविधा देता है।
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वाहन का रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर दर्ज करें (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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वाहन का रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर दर्ज करें
- पोर्टल का पेज खुलते ही आपसे कुछ जरूरी जानकारियां मांगी जाएंगी।
- यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (गाड़ी का नंबर) और आरसी में दर्ज चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक ध्यानपूर्वक भरें।
- इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को दर्ज करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
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'PUC डिटेल्स' पर क्लिक करके चेक करें स्टेटस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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'PUC डिटेल्स' पर क्लिक करके चेक करें स्टेटस
- सभी जानकारियां सही-सही भरने के बाद 'PUC Details' बटन पर क्लिक करें।
- ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर वाहन के पीयूसी की पूरी जानकारी आ जाएगी।
- इसमें आपकी गाड़ी का टेस्ट रिजल्ट, पीयूसी बनने की तारीख और उसकी अंतिम वैधता स्पष्ट रूप से दिख जाएगी।
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प्रदूषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड और प्रिंट करें
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प्रदूषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड और प्रिंट करें
- अगर आपका पीयूसी वैध है, तो नीचे दिए गए 'प्रिंट' विकल्प पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें।
- आप चाहें तो इसका प्रिंटआउट निकालकर अपनी गाड़ी में रख सकते हैं या ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के समय अपने फोन में डिजिटल कॉपी दिखाकर भारी चालान से बच सकते हैं।