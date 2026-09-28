ट्रैवल करते समय जरूरी दवाएं साथ रखती हैं? पैकिंग से पहले इन बातों का ध्यान रखें

सफर से पहले एक बार देख लें कि आपको कौन-कौन सी दवाएं रोज लेनी हैं। नियमित दवाओं के साथ डॉक्टर ने जरूरत पड़ने पर लेने के लिए कोई दवा बताई है तो उसे भी अलग से नोट कर लें। इससे सामान पैक करते समय कोई दवा छूटने की आशंका कम होगी। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी विषय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
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दवाएं दूसरी स्ट्रिप में निकालकर न रखें
सिर्फ जगह बचाने के लिए दवाओं को उनकी मूल स्ट्रिप या पैकिंग से निकालकर किसी दूसरी छोटी डिब्बी में रखना सही नहीं है। दवा की पहचान और उसकी जानकारी के लिए मूल पैकिंग काम आती है। खासकर कई दवाएं साथ ले जा रही हैं तो नाम और जानकारी साफ दिखनी चाहिए।
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दवाएं
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प्रिस्क्रिप्शन की फोटो फोन में रखें
अगर कोई दवा डॉक्टर की सलाह से चल रही है तो उसके प्रिस्क्रिप्शन की फोटो मोबाइल में सेव करके रख सकती हैं। जरूरत पड़ने पर दवा का नाम और खुराक की जानकारी देखने में आसानी होगी। हालांकि केवल फोटो पर निर्भर न रहें, जरूरी होने पर मूल प्रिस्क्रिप्शन भी साथ रखना बेहतर है।
जरूरत के हिसाब से ही दवाएं रखें
ट्रैवल बैग में बिना जरूरत बहुत सारी दवाएं भरने से बचें। कितने दिनों की यात्रा है, उसी हिसाब से नियमित दवाओं की पर्याप्त मात्रा रखें। अगर यात्रा लंबी है तो वापसी तक की जरूरत को ध्यान में रखकर पहले से तैयारी करें।
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गर्मी और धूप से बचाकर रखें
कुछ दवाओं को ज्यादा गर्मी, नमी या सीधी धूप से बचाकर रखना जरूरी होता है। इसलिए उन्हें कार की डैशबोर्ड जैसी गर्म जगह या लंबे समय तक धूप में पड़े बैग में न छोड़ें। दवा की पैकिंग पर रखरखाव से जुड़ी जानकारी जरूर पढ़ लें।
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बच्चों की दवाएं अलग रखें
अगर बच्चों के साथ सफर कर रही हैं तो उनकी दवाएं अपनी दवाओं के साथ गड्डमड्ड न करें। अलग पाउच में रखने से जरूरत पड़ने पर सही दवा ढूंढना आसान रहता है। बच्चों को दवा खुद से न दें, खासकर ऐसी दवा जिसके बारे में डॉक्टर ने पहले सलाह न दी हो।